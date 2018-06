Orte Scalo per S.Antonio di Padova. Un fine settimana in musica: ospiti Povia e l’orchestra di Mirko Casadei

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il Comitato Festeggiamenti “Classe 1977”, composto da tanti attivissimi quarantenni coordinato dal presidente Cristina Rallini si è impegnato per tutti i mesi invernali all’organizzazione delle iniziative che onorano il santo patrono e la comunità civile e religiosa: spiccano gli appuntamenti di musica in piazza, i concerti e tante iniziative sportive, culturali e ricreative.

VENERDI’ 08 GIUGNO

Protagonista assoluta dell’inizio week-end sarà la grande musica. Ospite della cittadina viterbese infatti sarà Danilo Sacco (la voce storica dei Nomadi post Augusto Daolio). Tante le canzoni conosciute interpretate dall’artista che sicuramente incanterà e farà cantare la piazza. Nel pomeriggio invece, sempre a Piazza Giovanni XXIII° , spazio gonfiabili per i più piccolini con “Baby Frog” e III° Torneo di Calcio Balilla Memorial Donato Massimiliano (per gli amici Shaq).

SABATO 09 GIUGNO

“L’anno a colori” avrà il suo coronamento. Per la gioia dei più giovani ma anche degli appassionati del talent show Amici di Maria De Filippi, sotto il cielo stellato di Orte si esibiranno i “The Kolors”, band reduce dal Festival di Sanremo con la canzone Frida e conosciutissimi anche per il tormentone Everytime (colonna sonora della pubblicità della Vodafone). La prima parte della giornata vedrà invece protagonisti gli Scacchi alle ore 15:30 con il 5° Memorial Rolando Palazzi, i gonfiabili della “Baby Frog” e lo spettacolo teatrale: “I Ragazzi della Via Gaibaldi” (ore 18) a cura di Circomare Teatro.

Alle ore 18:30 invece momento molto toccante e sentito proprio per la classe organizzatrice. Presso il Parco Paradiso di Orte Scalo infatti verrà celebrata una santa messa in ricordo di Francesca & Maurizio, due compagni di classe e amici che il destino troppo presto ha strappato all’affetto dei propri cari e degli stessi amici.

DOMENICA 10 GIUGNO

Tutti in pista perché l’Orchestra di liscio più famosa d’Italia è pronta a far ballare tutta la piazza. A far risuonare le proprie note a Piazza Giovanni XXIII° sarà infatti Mirko Casadei e la sua Orchestra che festeggia quest’anno i 90 anni di storia. Giornata ricca di appuntamenti questa. Alle 08:00 presso l’Oasi di Borghetto prenderà il via la gara di pesca sportiva valevole come 18° Memorial Mauro Sensini. Alle 08:30 con partenza ed arrivo previsto davanti all’Arena DLF di Orte si svolgerà il XXIV° Memorial “S. Ceccarelli” – IX° Memorial “F. Alessandri” passeggiata ciclistica, con percorso a sorpresa, degli iscritti Uisp – DLF Orte in ricordo degli amici Sandro e Francesco.

LUNEDI’ 11 GIUGNO

La musica resta protagonista principale della festa organizzata dai ragazzi del ’77 e ad esibirsi sul palco ortano questa sera sarà ancora Povia. Non servono sicuramente tante parole per presentare il cantante milanese che nel 2006 ha vinto Sanremo con “Vorrei avere il becco” . Durante l’arco di tutta la festa dalle ore 20:00 in poi sarà inoltre aperto una stand gastronomico, guidato dalla classe 1978, che permetterà di degustare ottime pietanze locali.

MARTEDI 12 GIUGNO

Si svolgerà la processione in onore del Patrono

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO giorno di Festa con la Santa Messa celebrata alle ore 11 da mons. Romano Rossi Vescovo della Diocesi di Civita Castellana.

L’origine del culto di Sant’Antonio

I festeggiamenti organizzati in onore di S. Antonio assumono ogni anno un significato legato particolarmente alla nascita del culto del Santo dei Miracoli nel 1921 nell’abitato sorto attorno alla stazione ferroviaria, alla costruzione della chiesa parrocchiale, ai bombardamenti dell’agosto del 1943 ed alla Ricostruzione materiale e spirituale della Borgata dalle rovine della guerra.

La comunità cristiana e civile di Orte Scalo associa da sempre le feste patronali alla figura di P. Geremia Subiaco, artefice e costruttore della chiesa parrocchiale.

Nella primavera del 1921, nel pieno della campagna elettorale che porterà il fascismo al potere, avviene nei pressi della stazione FF.SS. il grave ferimento del figlio del capostazione, Giovannini, per mano di un attivista della sinistra, che si era visto rimproverare dell’affissione vietata di un manifesto di contenuto politico sui muri della stazione.

Il figlio del Giovannini versa per molti in giorni in pericolo di vita ed i genitori si rivolgono a P. Geremia per ottenerne da Sant’Antonio di Padova la guarigione, esprimendo il voto di donare una statua del Santo all’erigenda chiesa parrocchiale.

Il giovane ben presto guarisce ed i coniugi Giovannini donano a Padre Geremia la statua che ancora oggi è oggetto di devozione da parte di tutta la comunità locale.

Il bombardamento dell’agosto 1943 e la Ricostruzione materiale e spirituale: il riconoscimento della medaglia di Bronzo al Valor Civile alla popolazione .

Il 29 agosto 1943, nella mattinata di un’assolata domenica, la stazione ferroviaria e l’abitato di Orte Scalo subiscono un drammatico bombardamento, concentrato sulla linea ferroviaria e, per errore, sulle abitazioni civili. Le bombe uccidono oltre duecento civili e P.Geremia, nella notte veglia le vittime in chiesa, di fatto consacrata con il sangue degli stessi fedeli che avevano affiancato il parroco nella edificazione della chiesa stessa. Per questo sacrificio di vite umane nel 2003 la città di Orte è stata insignita della Medaglia di bronzo al Valor Civile. Il 12 giugno 1954 infine venne solennemente consacrata la Chiesa restaurata che fu dedicata a S. Antonio.