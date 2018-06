La promozione della Tuscia in 10 campi da golf di 10 città strategiche del Nord Italia

NewTuscia – VITERBO – Si sono giocate sabato 2 giugno, al Golf Rapallo, e domenica 3 giugno, al Golf Margara, le prime due tappe della prima edizione della SunGolf 2018 by Flaminia, organizzata con la partnership di PromoTuscia Tour Operator, che ha supportato l’organizzazione e la realizzazione del circuito, coadiuvando il team nell’attività del crowdfunding.

La manifestazione vede partecipare dieci città del Nord Italia, dove è stata fatta promozione della Tuscia e delle sue eccellenze enograstronomiche. Tra l’altro, i prodotti locali costituiscono i premi in palio della Cup.

Un progetto importante, curato da PromoTuscia che costantemente studia i mercati per progettare prodotti turistici che vadano nella direzione della valorizzazione delle eccellenze della nostra zona, caratterizzata in particolare per la presenza di campi da golf di grande pregio.

L’azienda punta all’internazionalizzazione attraverso prodotti pensati per i mercati del Nord Italia e Nord Europa, che più volte hanno manifestato interesse per la nostra zona e che spingano verso l’estensione della permanenza in Tuscia, pensati per un target medio alto e che mirino alla destagionalizzazione. Proprio in virtù di questa tendenza, PromoTuscia ha pensato di partecipare all’organizzazione della SunGolf Cup.

Il progetto è stato organizzato grazie a un gruppo di consulenti e grazie agli sponsor: Ceramica Flaminia, Ricercatezze, UNI Cosmesi della Tuscia, Antonella Pacchiarotti, Hotel Salus Terme, Antica Cantina Leonardi, Agriturismo il Casaletto.

PromoTuscia