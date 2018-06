Bolsena, il 10 giugno la manifestazione ‘Lago di Bolsena – Un lago da amare’

NewTuscia – BOLSENA – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si è svolta il 5 giugno, molte sono state le iniziative organizzate nei paesi che si affacciano sul lago di Bolsena sotto il nome di ‘Lago di Bolsena – Un lago da amare!’. Nella giornata del 10 giugno la manifestazione si sposterà proprio a Bolsena, dove sono in programma diversi progetti atti alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e alla sensibilizzazione della comunità ad adottare atteggiamenti rispettosi ed eco – sostenibili verso la natura.

Alle ore 10:30 il Gruppo sub Lago di Bolsena, in partenza dalla Trattoria il Gabbiano, svolgerà un monitoraggio e una prospezione subacquea con azioni di tutela e pulizia dei fondali. A fine immersione, un aperitivo offerto da produttori locali sarà offerto a sub e al pubblico: un’occasione conviviale per scambiare informazioni sul lago, sulla qualità delle acque a partire dall’esperienza e dalle conoscenze di chi frequenta i fondali del lago.

Contemporaneamente, all’Auditorium Comunale dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si potrà assistere al convegno ‘Sor’aqua, molto humile et pretiosa’, una conferenza sull’acqua come bene prezioso e sullo stato di salute del nostro lago.

Nel pomeriggio ‘Un lago da amare’ si trasferirà ai giardini di fronte al porto dove, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, ci saranno banchetti informativi, sarà presentato il progetto del bio – distretto, si svolgeranno le danze in cerchio, sarà proposta la Mappa Caldera verde e saranno presenti alcuni stand per le buone pratiche ecosostenibili.

Il programma è frutto della compartecipazione di molte realtà associative del territorio ed è ricco di iniziative e progetti per salvaguardare la salute del nostro ambiente e per coinvolgere la popolazione ad assumere stili di vita biocompatibili.

Perché partecipare? Innanzitutto per testimoniare l’interesse che si ha verso il lago, per accedere a informazioni complete e aggiornate, per creare la comunità del lago ma soprattutto per uscire dal meccanismo del ‘mi piace’ con un click…

Associazione Idea GTT