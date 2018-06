Viterbo. Tutto pronto per il “Volley Life summer camp”

NewTuscia – VITERBO – Il campo estivo di pallavolo nato dalla volontà del coach Marco Santi e lo staff del Volley Life Viterbo. Un campo estivo dedicato alla pallavolo ma non solo, 6 giornate di puro divertimento intervallate da altre attività di svago come il tiro con l’arco e attività ludiche varie.

A seguire i ragazzi in questa aventura sarà proprio Marco Santi, giovane e vincente coach già selezionatore regionale per il territorio di Viterbo, uno specialista per quanto riguarda la fascia di età 13-14 anni portando, dal 2013 ( data di nascita di questo campionato) fino ad oggi, 3 società diverse alla vittoria del Campionato provinciale U13 3×3.

Al Palavolley di Viterbo, in via Gran Sasso (zona Murialdo) si svolgeranno allenamenti ed attività e sarà possibile inoltre prenotare il pranzo in loco come alternativa al pranzo al sacco.

Il Camp avrà inizio dall’11 al 16 giugno, con la possibilità di ripetere una seconda settimana dal 18/23 giugno, il costo è di €120 a settimana, più gli opzionali €45 per il pranzo (di tutti e 6 i giorni).

Per info e prenotazioni si possono contattare Matteo e Marco ai rispettivi numeri 3206428705 e 3801411985.

A Viterbo, una splendida occasione per far trascorrere un’estate indimenticabile all’insegna di sport e divertimento a tutti i ragazzi tra i 9 e i 14 anni.

Volley Life Viterbo