Viterbese Castrense, cena di fine stagione

NewTuscia – VITERBO – L’A.S. Viterbese Castrense è lieta di invitare tutti i tifosi alla “Festa di Fine stagione” che si terrà sabato 9 giugno a partire dalle ore 18:00 presso lo Stadio E. Rocchi di Viterbo (ingresso gratuito). L’evento, che si strutturerà in due diversi momenti, sarà anche l’occasione per tutti i tifosi gialloblù di salutare la squadra. A fare da contorno a tutto, una simpatica ed interessante sfida tra gli Sponsor gialloblù e Gli Amici della Viterbese (in cui sarà presente anche lo staff tecnico dei leoni).

A fine partita l’evento si trasferirà presto la meravigliosa location del Ristorante “Il Borgo” a Bagnaia dove i proprietari Luigi ed Emanuela accoglieranno squadra, sponsor e invitati per la cena di fine stagione (ore 20:30). Un appuntamento che sarà aperto anche ai tifosi che potranno cenare con un menù speciale (13,00 euro pizza, birra, dolce e caffè), scambiare chiacchiere con i giocatori, fare foto e ricevere autografi.

Viterbese Castrense