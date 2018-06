Spazio Corsaro Live: A Stisa Blues

NewTuscia – CHIA – Concerto per voci a cappella, canti e sentimento nella tradizione musicale e vocale del Mediterraneo.

Con Anna maria Civico, Elena D’Ascenzo, Ambra Battistelli.

Vi presentiamo un modo di cantare che fa da eco ai suoni vocali e musicali che ci arrivano dal Mediterraneo arcaico. Dialetti, melodie, ritmi che sono per noi un esempio di simbiosi e fusione tra suoni e culture che si affacciano sul mare nostro e che in tempi molto lunghi hanno prodotto un modo di cantare e suonare tipico e originale, patrimonio in trasformazione della cultura musicale di tradizione orale del Mediterraneo.

I Canti che vi proponiamo sono monodici e polifonici. Il repertorio si sofferma sul contesto calabrese con incursioni nei canti arbereshe di Calabria, inoltre proponiamo un ascolto umbro, abbruzzese e griko salentino. Canti d’amore, di nostalgia, ninne-nanne.

La ricerca della resa timbrica è una scelta fondante della leader del gruppo Anna Maria Civico, questo ci orienta insistentemente verso il suono delle voci, prerogativa della musica di tradizione orale, canto a cappella, a stisa, all’aria. La musica arcaica che viene proposta è lontana dall’esperienza dell’orecchio popolare attuale, invitiamo dunque gli spettatori ad una vera e propria esperienza d’ascolto.

sabato 9 giugno, ore 21:30

Spazio Corsaro

Via Ripetta 20, Chia (VT)