Progetto “Un tesoro di lagotto”, cominciamo con Pallina

NewTuscia – ROMA – La nostra nuova sfida. Salvare questa categoria di cani sfruttati, maltrattati e non tutelati, i lagotti romagnoli, usati per la caccia e la ricerca dei tartufi, quasi sempre senza vaccini né chip, spesso addestrati con durezza, ceduti se non sono capaci a chi tenterà ancora di insegnare loro con le cattive maniere a fare un lavoro che non sanno fare, qualche volta poi eliminati senza tante accortezze! Noi vogliamo salvare, nei limiti delle nostre possibilità, quelli di cui veniamo a conoscenza, per dare loro una nuova vita.

Lei è PALLINA, fantastica lagotta roana pura di 4 anni di taglia mediopiccola, è una rinuncia di proprietà, in sostanza il proprietario ce l’ha ceduta!!! Pallina è dolcissima, sana e sterilizzata e come potete vedere molto, molto bella. Non c’è altro da dire, se non che cerca una nuova famiglia, che sia SUA per tutta la vita!

Pallina è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.