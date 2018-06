Parte il servizio di trasporto pubblico estivo-notturno gratuito per Montalto di Castro e Pescia Romana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Anche per quest’anno il Comune di Montalto di Castro ha organizzato il servizio di trasporto sociale notturno-estivo per minori e anziani residenti nel territorio. Il servizio, completamente gratuito, entrerà in vigore dal 30 giugno e terminerà il 2 settembre con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade, in particolare quando il traffico veicolare aumenta durante il fine settimana.

«Un valido ausilio agli anziani e alle famiglie dei ragazzi – spiega il sindaco Sergio Caci -, i quali non sono ancora in possesso della patente di guida, e che possono raggiunge il lido senza dovere ricorrere ai motorini e alle automobili, diminuendo quindi drasticamente gli incidenti stradali e i rischi connessi alla circolazione».

Il servizio di trasporto sociale è rivolto agli over 65 e ai giovani fino a 18 anni, che dalle ore 20:30 fino alle ore 1:30, dal lunedì alla domenica, con corse ogni 30 minuti, potranno usufruire dell’autobus che da Montalto di Castro porta a Montalto Marina e viceversa. Lo stesso servizio è stato esteso anche per il centro abitato di Pescia Romana, dando così la possibilità alla cittadinanza di poter raggiungere Montalto Marina nelle ore notturne.