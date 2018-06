Parrano, forno di comunità, precisazioni dell’amministrazione

NewTuscia – PARRANO – In relazione al progetto del ripristino del forno di comunità, l’amministrazione comunale precisa che tale progetto non è stato ancora finanziato ma solo definito nella sua parte tecnica ed economico-finanziaria. Il Comune attualmente ha infatti solo partecipato all’avviso del Gal “Riqualificazione dei paesaggi rurali per la valorizzazione e la tutela attiva del patrimonio territoriale nelle aree rurali”, definendo, per il progetto, un valore di circa 94mila euro. Se verrà finanziato, le risorse verranno utilizzate per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione dei locali del palazzo comunale da destinare a laboratorio del pane del vecchio forno della comunità.

“La finalità – spiega il sindaco Filippetti – è soprattutto didattico-dimostrativa e si inserisce nelle linee di indirizzo dell’amministrazione volte a riscoprire le antiche risorse e le radici di Parrano, riproponendo anche le tradizioni di un tempo per contribuire a far crescere il senso di comunità”.