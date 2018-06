Entra nel vivo l’Estate Romana: gli eventi in programma dall’8 al 14 giugno

NewTuscia – ROMA – I primi eventi di cinema e le note della musica jazz e classica. Percorsi urbani che attraversano la città riscoprendo alcune delle storie e dei personaggi che l’hanno resa grande ma anche arte contemporanea e performance teatrali. Questo e molto altro nella settimana dall’8 al 14 giugno dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Tutti gli appuntamenti sono costantemente aggiornati sul sito www.estateromana.comune.roma.it, mentre sui social si può seguire l’attività del nuovo account Cultura Roma su Facebook, Twitter e Instagram.

Ecco alcuni degli eventi in programma dall’8 al 14 giugno:

Per gli amanti del CINEMA, sono in partenza in questa settimana due delle più importanti arene estive della capitale. Fino al 10 giugno la 22° edizione de Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione porta nei cinema i migliori film visti a maggio sulla Croisette. Nei cinema Eden e Giulio Cesare di Roma sono previste le proiezioni di alcuni titoli in versione originale con sottotitoli in italiano presentati in concorso e nella Quinzaine des Realisateurs del festival francese. Questi i titoli in programma: En liberté! di Pierre Salvadori (Eden Film Center – 8 giugno ore 18.15 e 9 giugno ore 22.30 ), Se Rokh di Jafar Panahi (Eden Film Center – 8 giugno ore 20.30, Giulio Cesare – 9 giugno ore 18 ),Comprame un revolver di Julio Hernàndez Cordòn (Eden Film Center – 8 giugno ore 22.30 ), La strada dei Samouni di Stefano Savona (Giulio Cesare – 8 giugno ore 17.30 ),Todos lo saben di Asghar Farhadi (Giulio Cesare – 8 giugno ore 20.00 ), Petra di Jaime Rosales (Giulio Cesare – 8 giugno ore 22.30 ), Pajaros de verano di Ciro Guerra e Cristina Gallego (Eden Film Center – 9 giugno ore 17.45 ), En guerre di Stéphane Brizé (Eden Film Center – 9 giugno ore 20.15 , Giulio Cesare – 10 giugno ore 22.30 ),Capharnaüm di Nadine Labaki (Giulio Cesare – 9 giugno ore 20 e 10 giugno ore 17.30 ), Zimna Wojna di Pawel Pawlikovski (Giulio Cesare – 9 giugno ore 22.30 ), Manbiki Kazoku di Hirokazu Kore-eda (Giulio Cesare – 10 giugno ore 20 ) . In settimana prende il via anche L’isola del Cinema presenta l’Isola di Roma. L’Isola Tiberina ospiterà fino al 2 settembre la XXIV edizione di una manifestazione ricca di rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e musica. Si parte mercoledì 13 giugno con tre film della rassegna Roma Città di Cinema realizzata con il Patrocinio Unesco e in collaborazione con Minerva Pictures: alle 21.30 all’Arena Groupama Il medico della mutua di Luigi Zampa, alle 22 al Cinelab Lo scapolo di Antonio Pietrangeli e allo Spazio Young alle 22 Nell’anno del Signore di Luigi Magni. Giovedì 14 , invece, per Cinema italiano in programma i due film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale alle 21.30 all’Arena Groupama e Scusate se esisto alle 22 al Cinelab. La stessa sera per Sapore di marela proiezione di Avventura a Capri di Giuseppe Lipartiti alle 22 allo Spazio Young.

Dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la MUSICA è una delle protagoniste dell’estate in città. Nel jazz club di Village Celimontana ad ingresso libero grandi musicisti italiani ed internazionali si esibiscono ogni giorno dal vivo ( ore 22.00 ) ricreando quell’alchimia con la Villa che ha reso celebre il jazz dell’Estate Romana in tutto il mondo. Durante la settimana in programma la musica swing di Emanuele Urso “The King of Swing” Septet ( venerdì 8 giugno ) e di Hot Feet Swinging Band ( martedì 12 giugno ), lo spettacolo Max Maglione – Vietato ai minori di 40 anni ( sabato 9 giugno ), il Musicabaret di Max Paiella & The Rabbits ( domenica 10 giugno ), il jazz di Saint Louis “Round midnight” ( mercoledì 13 giugno ) e quello in chiave Dixieland di Michael Supnick & Sweetwater Jazz Band ( giovedì 14 giugno ). Lunedì 11 è invece il giorno dell’appuntamento a pagamentoCelimontango.

In questa settimana sono in partenza anche due manifestazioni itineranti che portano i partecipanti alla scoperta di PERCORSI inusuali.

Con le Visite guidate teatralizzate si ha la possibilità di conoscere da vicino “La vera storia del Marchese del Grillo” e di “Michelangelo: il cuore e la pietra” ( venerdì 8 giugno ore 21.30 ) per proseguire con “I Borgia: il potere del male”, “Bernini VS Borromini”, “A spasso con Trilussa” ( 9 giugno ore 21 ) e“Caravaggio a Roma. Vita e opere” ( 9 giugno ore 21.30 ). Il tutto in compagnia di guide e attori professionisti in costume d’epoca. Prenotazione obbligatoria www.iviaggidiadriano.it

Invece, con i Librotrekking urbani nei parchi di Roma in programma fino al 29 settembre , il piacere di una passeggiata a contatto con la natura si accompagna a quello di ascoltare brani di romanzi o poesie ad alta voce. In programma sabato 9 giugno con appuntamento alle ore 10.30 , Librotrekking da Trilussa a Pasolini tra quattro parchi: un percorso più lungo rispetto agli altri, che occupa l’intera giornata ed è accompagnato da alcune riflessioni sul tema della mobilità, del senso civico e della “romanità” in senso pratico e poetico: da una parte le poesie romanesche più divertenti, dall’altra la storia della tutela del Parco dell’Appia Antica e il lavoro di oggi delle Associazioni che curano il verde del parco degli Acquedotti e di Tor Fiscale.

Nel corso dell’estate saranno in programma anche diversi ESPERIMENTI con manifestazioni che presentano nuovi linguaggi, visioni e performance crossmediali. La primaLive Performers Meeting al Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani fino al 10 giugno è un importante incontro internazionale di audio visuals performing artists, interaction designers e vjs. Un luogo di stimolo per la ricerca e la sperimentazione in cui circa 400 artisti provenienti da tutto il mondo realizzano 180 performances, workshops e showcases. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 giugno si ripete lo stesso programma di eventi: Cisterne Workshop ( dalle 15 alle 21 ), Atelier Installazioni ( dalle 15 all’1.00 ), Tettoia Lectures ( dalle 15 alle 18 ), Studio 2 Presentazioni di progetti e prodotti ( dalle 15 alle 18 ), Studio 2 AV Performances ( dalle 18 all’1.00 ), Galleria AV Performances ( dalle 18 all’1.00 ), Ingresso Video Mapping ( dalle 21 alle 24 ). Solo per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 è previsto Studio 2 VJ/DJ set dall’1.00 alle 3.00 e per le giornate di sabato 9 e domenica 10 sono previsti Laboratori per bambini dalle 16 alle 19.

Manifestazioni ricche di iniziative multidisciplinari sono alla base degli INCROCI ARTISTICI di Estate romana 2018. Da un’idea originale di Nero Gallery, Hide Art e i corsi di pittura del Lanificio e di via Tiburtina nasce Thoma – Il giardino dell’arte, la galleria all’aperto nel Parco Ponte Nomentano che porta in mostra fino al 15 luglio le opere di alcuni artisti romani affiancati da importanti nomi dell’arte internazionale. Si comincia questa settimana con le presentazioni da parte di Hide Art delle mostre di Samuele Stazi e Beppe Stasi ( venerdì 8 giugno ) e delle opere di Elzo Durt da parte di Nero Gallery ( sabato 9 giugno ). Si continua domenica 10 con la Musica per cicale, un progetto del musicista e compositore Matteo D’Incà, che prevede concerti di musica completamente acustica suonata in interazione con insetti vivi, senza corrente elettrica e palco. Lunedì 11 e martedì 12 sono le giornate dedicate alla collettiva di artisti di Art Plus Roma, mentre protagonista della giornata di mercoledì 13 è Jean Michel Basquiat e la sua arte. Si chiude giovedì 14 con la giornata dedicata all’Arte Collaborativa.

