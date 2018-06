Cerveteri, De Angelis e Orsomando: “Interrogazione su procedimento giudiziario a carico dell’assessore Ferr

NewTuscia – CERVETERI – Questa mattina abbiamo protocollato, dopo aver fatto alcune verifiche per quanto nelle nostre possibilità in qualità di consiglieri, un importante interrogazione estremamente urgente inerente quanto accaduto sul social network Facebook, situazione prontamente catturata, nell’ultima settimana del mese di maggio 2018 difatti, è stata pubblicata o “messa online” da un privato cittadino tramite il suo profilo personale, un immagine raffigurante una parte di un presunto grave atto e/o procedimento giudiziario, ancora in essere e probabilmente penalmente rilevante, recante al suo interno il nominativo di Riccardo Ferri. Si evidenzia che colui che ha pubblicato la citata immagine ha accompagnato la stessa con una frase e/o scritta sovrastante recitante : “… questo signore e Assessore al Comune di Cerveteri..” cercando probabilmente in questo modo, di far convogliare eventuale attenzione e sospetti proprio sull’Assessore Ferri del comune di Cerveteri. La situazione descritta nella parte di documento postato dal cittadino riguarda gravi fatti, probabilmente di valenza penale, accertati in Cerveteri in data 11 marzo 2014 e pensiamo, a prima vista, certamente sottoposti a relativo procedimento giudiziario dalla competente Procura della Repubblica e/o Ufficio GIP –GUP del Tribunale di Civitavecchia.

Alla luce di ciò ci siamo subito posti una domanda, ma qualcuno o lo stesso Assessore ha forse mentito ai cittadini ?… e ,proprio considerando quanto postato e riportato nell’atto, abbiamo ritenuto necessario presentare un interrogazione dettagliata in merito conformandoci ai principi di garanzia costituzionale ed aspettando lo sviluppo dell’eventuale procedimento o inchiesta. Certo è che, se tutto quello riportato nel documento postato rispondesse a realtà, il comportamento dell’assessore sarebbe grave non tanto dal punto di vista giudiziario per via della presunta indagine a suo carico, quanto per il fatto di aver mentito ai cittadini sulla sua situazione e diventerebbe un’ombra gigantesca sulla tanto ventilata trasparenza di questa Amministrazione e, sicuramente, non possiamo fare a meno di constatare come questa vicenda potrebbe costituire solo l’ultimo anello di una catena impressionante di inchieste giudiziarie e non che gettano pesanti ombre su tutta l’amministrazione comunale che invece di prendere atto che il sistema si è definitivamente avvitato su se stesso, prosegue in imbarazzanti silenzi e nella strenua difesa delle proprie posizioni senza un solo gesto di distacco da quanto mano mano avviene. Avremmo potuto chiedere subito delle dimissioni ma, in attesa di chiarezza e risposte sincere ai nostri interrogativi oltre che nel rispetto del principio di non colpevolezza sino a prova contraria e onde evitare qualsiasi insinuazione nei ns. confronti di ”sciacallaggio politico”, abbiamo espressamente richiesto se non sia il caso che l’Assessore provveda ad una volontaria autosospensione dal proprio ruolo anche in considerazione che ad oggi, a quanto sembra e ci è dato sapere, non risulta essere pervenuta nessuna dichiarazione e/o smentita pubblica in merito da parte dell’Assessore Riccardo Ferri .

Se poi la maggioranza è convinta che tutto ciò non intacchi il lavoro della maggioranza stessa e della giunta sul Comune di Cerveteri, la responsabilità è loro, perché noi come opposizione ci siamo già espressi. Se poi sarà il sindaco o la maggioranza ad esprimersi su queste nuove notizie ne prenderemo atto e cercheremo di capire il da farsi ma secondo la nostra opinione, dal punto di vista politico il primo cittadino ha cestinato ormai da tempo i principi di trasparenza tanto decantati in campagna elettorale. Chiaramente sarà nostra cura e stiamo già provvedendo ad informare dell’accaduto le competenti autorità affinché si possa accertare se ci siano state irregolarità nelle procedure e, in caso positivo, individuare i responsabili ai quali poter richiedere, in un prossimo futuro, i danni erariali causati al Comune.

Aldo De Angelis

Consigliere Legalità e Trasparenza

Salvatore Orsomando

Consigliere Forza Italia