Avigliano Umbro, sindaco e amministrazione elogiano attività pro loco su sociale e turismo

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – “Le pro loco del nostro territorio sono sempre in prima linea attività sul fronte delle attività sociali e di promozione turistica e per questo va a loro un sentito ringraziamento”. A dirlo è il sindaco, Luciano Conti, che a nome dell’amministrazione ha rivolto un plauso alle pro loco in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco, ringraziando direttivi e tutti i consiglieri.

“Confermiamo il nostro impegno – ha proseguito Conti – per far sì che le difficoltà incontrate, in questo ultimo anno, a causa della stringente normativa sulla sicurezza delle sagre, possano essere portate e discusse sui tavoli istituzionali competenti, a tutela del loro impegno e delle nostre tradizioni”.