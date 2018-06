Viterbo di Notte, venerdì 8 giugno le antiche chiese di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo il successo della passeggiata dedicata alla Via del Cinema dello scorso 22 maggio, l’8 Giugno proponiamo la seconda iniziativa della nostra “Viterbo di Notte”. Venerdì prossimo visiteremo le antiche chiese del centro storico. Grazie alla collaborazione della parrocchia di Santa Maria Nuova, in particolare del parroco Mario Brizi, avremo la straordinaria occasione di visitare, in notturna, le chiese di : Santa Maria Nuova, San Silvestro (del Gesù), San Giovanni Battista del Gonfalone e San Pellegrino.

Dal Medioevo al Barocco, raccontando la storia di quattro delle più importanti chiese del centro storico, racconteremo la storia della nostra città, con un piccolo grande e sorprendente viaggio nella cultura di Viterbo, tra storie, aneddoti e curiosità.

L’appuntamento è alle 21 a Piazza San Pellegrino! Info e prenotazioni: 393 3232478 – 329 0745098