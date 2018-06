Viterbo, il candidato sindaco Serra chiude la campagna elettorale

NewTuscia – VITERBO – «Per Viterbo, sempre». Sono le tre parole che hanno scandito in queste settimane la campagna elettorale di Francesco Serra.

Il candidato sindaco sostenuto dalle liste civiche Viterbo dei cittadini e Impegno comune dà appuntamento l’8 giugno ai candidati, agli amici, ai sostenitori e ai simpatizzanti alla Corte delle Terme, in via Procoio n. 6, dalle 18. «Il modo migliore per chiudere questo mese intenso, vissuto a strettissimo contatto con i viterbesi. – afferma Serra – Sarà un pomeriggio di ringraziamento alle persone che hanno contribuito a creare questo progetto politico. Un progetto che crede in una Viterbo migliore, più inclusiva e più aperta, dove non ci sono differenze tra centro, periferie e frazioni.

In una città capace di valorizzare le proprie potenzialità: dal centro storico alle terme, dalle bellezze del territorio all’università, dal settore agricolo al tessuto imprenditoriale. Invito tutti i sostenitori a partecipare all’evento in programma questo venerdì».