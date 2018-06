Una rappresentanza Viterbese a Re Italy 2018

NewTuscia – MILANO – Si è svolta il 5 ed il 6 giugno, nella prestigiosa cornice della Borsa di Milano, “Re Italy 2018”, una delle maggiori convention italiane del settore immobiliare, sponsorizzata da colossi come BNP Paribas, Intesa San Paolo, Immobiliare.it ed altre società di spicco dell’intermediazione e della pubblicità specializzata. In rappresentanza territoriale ha partecipato all’evento Federica Gigio, specialista del settore vacation homes di Coldwell Banker FRG&Partners, società attiva ormai da parecchi anni sul territorio viterbese, il cui master franchisee è stato anche sponsor dell’evento.

La partecipazione di Federica Gigio è stata volta alla promozione dell’innovazione e dell’innalzamento della qualità dei servizi immobiliari per il settore “vacation” del litorale viterbese, facendo anche leva sulla presentazione di un particolare connubio tra design e servizi grazie a Bertone Design, che ha per l’occasione firmato anche delle confezioni di caffè disegnate dal prestigioso marchio in collaborazione con Coldwell Banker Italy.

Dichiara Federica Gigio: “Sono molto soddisfatta dell’esperienza a Re Italy, che certo ci aiuterà a crescere e ad elevare i nostri standard qualitativi anche nell’ottica di una offerta più qualificata nel settore delle case vacanza, specie in un periodo di particolare vicissitudini per il litorale viterbese come quello che stiamo vivendo e di immobili che iniziano a sentire il peso degli anni”.