Cavarocchi (Auser Viterbo): “L’omicidio di Soumaila ci ferisce”

NewTuscia – VITERBO – L’omicidio di Soumaila, migrante regolare proveniente dal Mali e impegnato per rivendicare pari dignità per tutti i lavoratori ci ferisce. Noi anziani e meno anziani dell’Auser viterbese siamo tutti profondamente colpiti per la vita e la qualità umana di quest’uomo, e indignati per alcune ignobili espressioni che oggi circolano nei media.

Il nostro impegno educativo a fianco dei migranti richiede, oggi e ancor più domani, di trovare modi nuovi per comunicare esplicitamente i valori civili e politici che sono alla base dell’impegno dell’Auser viterbese e della Rete Scuolemigranti.

Presidente Auser Viterbo

Giovanna Cavarocchi