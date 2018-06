A Tarquinia c’è Fermento: dal 29 giugno al primo luglio tre giorni con la Festa della Birra

NewTuscia – TARQUINIA – Tredici birrifici, tre palchi, dieci concerti; ed ancora deejay, artisti di strada e street food: se esiste una lista di ingredienti per la ricetta di una festa di successo, “Fermento”, la festa della birra a Tarquinia Lido, li presenta tutti.

Per tre giorni – dal 29 giugno al primo luglio – il lungomare tarquiniese sarà il centro del mondo degli amanti della birra o, in generale, del divertimento a sfondo musicale: la prima edizione del neonato festival tarquiniese proporrà, infatti, non solo il meglio in termine di produzione di birra artigianale, ma anche un cartellone di appuntamenti di intrattenimento di altissimo livello e grande varietà.

Ancora totale riserbo sulla line up della Festa, ma con l’avvicinarsi dell’evento verrà via via svelato molto – tutto – su quanto avverrà a Tarquinia Lido, dai birrifici presenti all’offerta musicale, passando per cibo, spettacoli ed intrattenimento di ogni tipo.

Tre serate di assoluta novità per Tarquinia e di sicuro divertimento: “Fermento”, insomma, si candida a diventare un punto di riferimento sia del calendario estivo tarquiniese, sia – soprattutto – del panorama degli eventi del comprensorio. # Fermento #staytuned