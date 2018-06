Tutto pronto per la 15esima XC Montefogliano, ultima prova del Campionato provinciale XC Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Archiviato il Trofeo Andrea Manca la macchina organizzativa dell’asd Vetralla Ciclismo ha ripreso a lavorare a pieno regime per la 15esima XC Montefogliano, 5° ed ultima prova del Campionato Provinciale XC Viterbo, prevista per domenica 17 giugno .

La gara, rivolta agli amanti delle “ruote grasse”, avrà luogo in località Asmara, frazione La Botte del comune di Vetralla (VT) e le preiscrizioni tramite ricarica PostePay termineranno venerdì 15 giugno alle ore 20:00 .

Il presidente del Consorzio Daniele Calandrelli ripercorre le tappe che hanno portato l’attuale gruppo a curare la preparazione della gara: “Il 15esimo cross country si svolge nel nostro bellissimo bosco di Monte Fogliano. Il consorzio asd Vetralla ciclismo ha preso il testimone due anni fa dal Vittorio bike Montefogliano ed oggi possiamo dire, con una punta di orgoglio, che questa fantastica gara prosegue”.

Preziosa risulta l’attività degli organizzatori nel mantenere percorribili, e quindi in sicurezza, alcune zone immerse nel verde: “Molti atleti della zona vengono spesso ad allenarsi nel percorso giallo, giallo perché due anni fa é stato possibile tabellarlo in modo da renderlo permanente e fruibile per tutti. A detta degli atleti e non, sono 7,5 km di tracciato veloce e tecnico, quel che basta per renderlo affascinante.

Quest’anno si vocifera che ci saranno atleti di spicco del Lazio, e tutti noi li aspettiamo per vederli competere . Come sempre premieremo i primi 5 di ogni categoria , ma quello che può render felice tutti é sempre l’ottimo ristoro finale con pasta fredda e dolci fatti dalle nostre massaie. Vi aspettiamo il 17 giugno”.

Info iscrizioni:

Entro venerdì 15 giugno ore 20:00 ricarica postePay 4023 6009 3678 8308 intestata a Giorgioni Federica CF: GRG FRC 78R50 C773E. Inviare tramite mail iscrizionicsi@libero.it copia del tesserino e della ricevuta di pagamento della somma di € 20,00 (5 per cauzione numero). Iscrizioni dalle 7:45 alle 9:00 del giorno della gara al costo di € 25,00 (5 per cauzione numero).

Per ulteriori informazioni:

Daniele 3391749779, Piero 3284689265, Alessandro 3393760157;

www.montefogliano.it ;

Facebook: Gran fondo montefogliano