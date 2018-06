Brunella Marconi presente a SuperAbile

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Ci sarà anche Brunella Marconi all’evento di chiusura del tour provinciale di SuperAbile. Questo pomeriggio è arrivata infatti la conferma da parte del segretario Cisl scuola di Viterbo che sarà quindi presente venerdì 8 giugno alle 9:30 presso la sala conferenze del Monastero di San Vincenzo.

“Ho accettato molto volentieri l’invito – ha detto Brunella Marconi – perché credo molto in questa iniziativa e come sindacato cercheremo di sostenerla il più possibile. Quando nella scuola – ha aggiunto il segretario Cisl scuola provinciale – vengono presentati questi progetti di inclusione, di riscatto sociale e di resilienza, l’istituzione e gli studenti tutti si arricchiscono sia sostanzialmente, socialmente che culturalmente. Essendo laureata in materie inerenti lo sport e la disabilità – ha concluso Brunella Marconi – apprezzo doppiamente SuperAbile e quindi sarò felice di essere a Bassano Romano venerdì prossimo.

“Ringraziamo Brunella Marconi – ha detto Alfredo Boldorini, a nome del team– per aver accettato il nostro invito. La presenza del sindacato Cisl all’evento – e la sua in particolare -, nel quadro di un’iniziativa più inclusiva possibile, anche sotto il profilo istituzionale, contribuisce in modo importante alla buona e positiva riuscita dell’evento”.

Team SuperAbile