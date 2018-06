Bracciano, pronti per il Festival dello Street Food

NewTuscia – BACCIANO – E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento dell’estate 2018. La coloratissima carovana del Festival dello Street Food sta per approdare finalmente a Bracciano. A pochi passi da Roma, sulle rive dello splendido Lago, arriva anche a Bracciano una delle tappe del Typical Truck Street Food. 25 Street Chef a bordo dei loro simpatici e stravaganti Truck e ApeCar arriveranno da diverse parti d’Italia per proporre sul lungolago Giuseppe Argenti le migliori ricette da strada. L’evento che gode del patrocinio del Comune di Bracciano si svolgerà in tre giorni: Venerdì 8, Sabato 9 e gran finale Domenica 10 di Giugno. Un fine settimana ricco di spettacoli, tanto buon gusto e sano divertimento. La compagnia del CIRCUS VILLAGE, capitanata dall’agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi vi regalerà coloratissime emozioni , vi stupirà con tanti divertenti spettacoli e suggestive performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria e danze tribali. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Al tramonto, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco, uno spettacolo emozionante e fiabesco.

Protagonista della tre giorni del Festival il cibo espresso da strada: Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all’induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, crema di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; Ottima birra artigianale Bavarese Cruda. Per gli amanti del dolce, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi, fragole con panna e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia.

Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada, rigorosamente espresso.

INGRESSO GRATUITO

Venerdì 08 giugno dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 09 giugno 2018 12:00 alle 24:00

Domenica 10 giugno 2018 dalle 12:00 alle 24:00