Bilancio, Blasi (M5S): “Soddisfatti per gli emendamenti che abbiamo portato al bilancio”

NewTuscia – ROMA – "Sono soddisfatta dei risultati raggiunti anche grazie al buon lavoro fatto dal gruppo in commissione bilancio" dice la consigliera del M5S del viterbese alla Regione Lazio Silvia Blasi, che precisa: "Parte dei nostri emendamenti porteranno benefici anche alla provincia di Viterbo, in particolare riguardo la manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, che avrà risorse maggiori per ben 30 milioni di euro. Bene anche la riduzione dei vitalizi, che andrà ad alimentare il fondo per l'abbattimento delle liste di attesa, ma c'è ancora molto da fare visto che il nostro obiettivo rimane comunque l'abolizione".

In tutto sono stati 11 gli emendamenti a firma Movimento 5 Stelle approvati nell’ambito della Legge di Bilancio, votata venerdì 1 giugno in Aula alla Pisana, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. “Grazie al nostro lavoro sarà ora possibile investire sulla ripubblicizzazione dell’acqua, sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incendi. Tutti ambiti estremamente importanti per il miglioramento della qualità della vita”.

Gli altri emendamenti inseriti in Bilancio riguardano: settore sicurezza (Polizia locale e sistemi di videosorveglianza) con circa 2 milioni di euro; Fondo di ripubblicazione dell’acqua pubblica (500mila euro per il 2018); prevenzione incendi (500mila euro per le vasche nei Parchi naturali e 600mila per potenziare attività su isole di Ponza e Ventotene); internazionalizzazione imprese artigiane (500mila euro); lotta all’abusivismo (300mila euro); miglioramento delle carceri (600ma euro ); registro Tumori (200mila euro); rievocazioni storiche (190mila euro)