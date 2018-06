AIDA di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Romano di Ostia Antica

NewTuscia – OSTIA – Dopo il debutto, nel tempio storico della lirica, il Teatro San Carlo Di Napoli, l’8 giugno arriva al Teatro Romano di Ostia Antica AIDA di Giuseppe Verdi, messa in scena secondo l’innovativo metodo didattico di Scuola InCanto che ha visto protagonisti decina di migliaia di studenti delle scuole dell’infanzia elementari e medie di varie città italiane.

Il 19 marzo 2018 ha debuttato al Teatro San Carlo di Napoli lo spettacolo “Scuola InCanto – AIDA di Giuseppe Verdi”, fase conclusiva del format ideato da Europa Incanto che mira ad appassionare le nuove generazioni all’opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri.

Migliaia di studenti e docenti di tutta Italia, dopo un accurato percorso di preparazione a Scuola, hanno preso parte attivamente alla messa in scena del grande capolavoro di Verdi, salendo sui palcoscenici di prestigiosi teatri italiani. Giunto alla sesta edizione, Scuola InCanto rientra nel circuito delle iniziative che si svolgeranno in tutta Europa per i festeggiamenti dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale

È una vera e propria sfida che Europa InCanto porta avanti anno dopo anno con risultati vincenti come testimoniano la sempre crescente adesione al progetto e la straordinaria energia e l’entusiasmo che tutti i partecipanti mettono nelle attività didattiche e nello spettacolo conclusivo.

Centosettantotto repliche con quasi cinquantamila studenti coinvolti in sette regioni d’Italia. Più di cento attori divisi in diversi cast, settanta musicisti e oltre 800 audizioni per selezionare cantanti, strumentisti, acrobati e ballerini: questi i numeri dell’edizione in corso dell’ambizioso progetto ideato da Nunzia Nigro, che porta nelle scuole italiane l’opera lirica coinvolgendo in prima persona bambini, docenti e adulti.

Lo spettacolo, infatti, è solo il coronamento di un lavoro scrupoloso fatto a scuola con gli insegnanti e a casa con le famiglie, grazie a degli specifici strumenti didattici forniti ai partecipanti. La novità di quest’anno è sicuramente OperApp, l’app ideata e progettata da Europa InCanto, che insieme ai supporti didattici (libro di testo, CD, DVD Karaoke) permette un apprendimento facile e divertente dell’opera lirica e non solo. OperApp è un’applicazione dai contenti multimediali altamente educativi che permette a chiunque di cimentarsi nell’esecuzione dei brani guidati dal Direttore d’Orchestra virtuale, di scoprire i luoghi del teatro in Realtà aumentata e ascoltare e leggere l’audiolibro di Aida. L’altro strumento principale è il libro didattico col cd allegato in cui viene raccontata la trama dell’opera, la vita di Giuseppe Verdi e fornisce tutte le indicazioni per costruire la “propria Aida”. Il testo infatti spiega come realizzare in autonomia elementi di costume e attrezzeria attraverso l’uso di materiali semplici e di riciclo. Una parte del volume è dedicata agli spartiti, al copione ed infine ad un viaggio all’interno del teatro con i suoi segreti e le sue emozioni. Sono questi gli strumenti che costituiscono un prodotto editoriale e musicale unico capace di coniugare alta qualità tecnica ed artistica al divertimento, trasformando l’apprendimento dell’opera in un gioco piacevole ed aggregante anche grazie all’ausilio dei nuovi linguaggi multimediali utilizzati con finalità altamente educative.

Scuola InCanto non si ferma nelle classi e nelle scuole, ma penetra nel tessuto sociale cittadino entrando nelle case e tra le famiglie: i genitori, i nonni, gli amici non saranno solo il pubblico dello spettacolo finale, ma partecipano al percorso formativo dei bambini, cantando e imparando insieme a loro. A compimento del percorso, c’è la messa in scena dello spettacolo finale, dove insieme ad artisti professionisti, i veri protagonisti sono i bambini: in questa edizione è stata Aida di Giuseppe Verdi ad accendere prestigiosi Teatri italiani di luci, bel canto e note, dando vita ad una festa della musica e del teatro che ha coinvolto in ogni replica migliaia di studenti.

Tutti i partecipanti, prendendo parte attivamente allo spettacolo, hanno interpretato insieme ai cantanti e all’Orchestra Europa InCanto i brani studiati nel corso dell’anno, eseguito movimenti scenici e coreografici, indossando i costumi e utilizzando gli elementi di attrezzeria da loro stessi realizzati.

Scuola InCanto, attraverso la sinergia con il Piccolo Coro delle Mani Bianche 173° C.D. Tommaso Silvestri-Magarotto di Roma, da anni coinvolge nelle sue attività musicali gli alunni sordi e udenti della scuola primaria. Tutti gli studenti di Scuola InCanto, guidati da operatori specializzati, imparano ad eseguire e segnare alcuni brani con la LIS (Lingua Italiana dei Segni) per poi esibirsi in occasione dello spettacolo finale. Inserire questa esperienza musicale consente di dare al progetto un carattere ancora più inclusivo e aggregante, permettendo agli udenti e ai sordi di accedere agli stessi contenuti, di emozionarsi e far emozionare nella condivisione di un’esperienza unica.

Infine, grazie alla sua straordinaria capacità di propagandare l’immenso patrimonio operistico italiano, Scuola InCanto è stato riconosciuto come progetto di eccellenza dal Ministero della Pubblica Istruzione ed ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica.

Nel mese di maggio dopo il Teatro Argentina di Roma, lo spettacolo Aida di Giuseppe Verdi è stato messo in scena sui palcoscenici del Teatro Sociale di Rovigo, Teatro G.B. Pergolesi di Jesi, Teatro Comunale di Bologna, Teatro della Pergola di Firenze, Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, Teatro di San Carlo di Napoli.

