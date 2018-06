TusciaComics: si avvicina il taglio del nastro

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO

Cos’è Tusciacomics

Sabato 09 e domenica 10 giugno in Piazza Europa a San Lorenzo Nuovo (VT) si svolgerà TUSCIACOMICS, primo festival del fumetto nell’area del lago di Bolsena. La kermesse completamente gratuita è organizzata dal Comune di San Lorenzo Nuovo con il supporto dell’associazione Culturale Lo Spazionauta di Orvieto. Per tutte le info facebook.com/tusciacomics/

La manifestazione per la parte relativa al fumetto prevede molteplici iniziative.

Verrà allestita una tensostruttura in piazza Europa destinata ad ospitare la mostra mercato, per la vendita di fumetti e gadgets, e l’artist alley con 10 disegnatori legati per la maggior parte alla casa editrice della Sergio Bonelli.

Il personaggio su cui ruota l’edizione è Kit Carson, mitico eroe di frontiera, protagonista di decine di fumetti. La locandina ufficiale che lo rappresenta è stata realizzata da Stefano Andreucci, una delle punte di diamante di Tex, testata leggendaria della casa milanese. Sempre in relazione al personaggio, si terrà una conferenza tenuta da Claudio Ferracci, massimo esperto del settore, accompagnata da un performance live di Sudario Brando.

Collateralmente i più piccoli potranno partecipare al teatro delle marionette a tema fumetto; non mancherà l’Area Games gestita dall’associazione ludica i Cancelli di Arkham. Il sabato sera concerto dei mitici RaggiGamma, nota cover band di sigle di cartoni animati.

“Vogliamo puntare al rilancio turistico del nostro piccolo centro anche attraverso la promozione e diffusione di una forma d’arte straordinaria come il Fumetto” – dichiara il Consigliere delegato al Turismo Luigi Catalano – “crediamo che un’attrazione simile possa spingere turisti a venire a partecipare al Festival e allo stesso tempo visitare il nostro splendido territorio del Lago di Bolsena.”

“E’ la prima edizione – gli fa eco il sindaco Massimo Bambini – ma speriamo che questa iniziativa possa assurgere a tradizione e crescere nel tempo. Abbiamo le potenzialità per fare bene e sono fiducioso in un ottimo risultato”.

Le mostre espositive

Non c’è evento legato alle arti visive che si rispetti senza delle belle mostre da poter ammirare. Nella sala consiliare verrà allestita TEX vs ZAGOR, con le tavole di Stefano Andreucci e Michele Rubini, affermati autori bonelliani. Appena dopo il taglio del nastro, sabato alle 11,30, Andreucci autograferà le stampe ufficiali di Tusciacomics per tutti i fans. E ancora NO KNIGHT mostra sui cavalli dei fumetti disegnati da Martina Di Luzio.

Il programma

Sabato 9 giugno

Ore 11,30 – Taglio del nastro mostra “TEX vs ZAGOR” con Stefano Andreucci e Michele Rubini. Sala Consiliare del Comune

Ore 12,00 – Firma stampe a tiratura limitata: Stefano Andreucci autografa 50 copie a della sua locandina per i fans. Sala Consiliare del Comune

Ore 15,00 – Apertura mostra mercato, artist alley, area board games. – Tensostruttura in Piazza Europa.

Ore 16,00 – Conferenza: “Tex e Zagor: i segreti di due eroi immortali” con Stefano Andreucci, Michele Rubini e Mauro Laurenti. Coordina Marco Cannavò. Sala Consiliare del Comune

Ore 17,30 – “Kit Carson: La Leggenda”. Claudio Ferracci ci racconta l’eroe di frontiera mentre l’artista Sudario Brando lo disegna in estemporanea. Sala Consiliare del Comune

Ore 20,00 – Chiusura artist alley e area board games

Ore 21,30 – Concerto dei “Raggi Gamma” in piazza

Ore 23,00 – Chiusura mostra mercato e mostre espositive

Domenica 10 giugno

Ore – 12,00 Apertura mostra mercato, artist Alley, area board games. Tensostruttura in Piazza Europa

Ore 15.30 – Tavola rotonda “La Linea Verde della Sergio Bonelli Editore”, ne discutono: Manuel Bracchi (Orfani e Dragonero Adventures), Sudario Brando (Dragonero Adventures) e Fernando Proietti (Orfani e Il Confine). Coordina Marco Cannavò. Sala Consiliare del Comune

Ore 16.30 – Presentazioni delle pubblicazioni “I Cavalli del Fumetto – ed. Bimbogiallo” e “Anita – ed. Biblioteca dei Leoni”, con Martina Di Luzio e Claudia Favilli. Sala Consiliare del Comune

Ore 17,30 – Teatro delle marionette “Batman Vs Joker, Il furto del pennarello magico”. Con Mariangela di Luzio e Filippo “Peppo” Paparelli. Sala Consiliare del Comune

Ore 19,00 Chiusura del festival.