“Suggestioni in Luce” al Museo della Ceramica della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Sabato 9 giugno a lle ore 17.30 al Museo della Ceramica della Tuscia di Viterbo si inaugura la mostra temporanea Suggestioni in Luce di Ostelvio Celestini. La mostra è organizzata dalla Società Cooperativa Girolamo Fabrizio, gestore del Museo, in collaborazione con la Fondazione Carivit.

Celestini è un autodidatta dell’arte incisoria a bulino e si racconta nel suo percorso artistico attraverso l’esposizione di circa 60 opere provenienti dalla sua collezione privata.

“Celestini non è solo artista di fama – spiega Mario Brutti della Fondazione Carivit – ma autentica espressione di quella viterbesità che affonda le sue radici in un humus culturale da non perdere, se vogliamo salvaguardare gli aspetti più positivi dell’identità di una comunità sul proprio territorio”.

Museo della Ceramica della Tuscia

Suggestioni in Luce di Ostelvio Celestini – 9 giugno 2018 – 9 settembre 2018.

Per informazioni: mctuscia@gmail.com.