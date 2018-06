San Lorenzo Nuovo, un fine settimana dedicato ai fumetti con Tusciacomics

di Serena Biancherini

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Conto alla rovescia per la prima edizione del Festival del Fumetto a San Lorenzo Nuovo. Tusciacomics, sostenuto dall’amministrazione comunale, con il sindaco Massimo Bambini e il consigliere delegato Luigi Catalano in prima linea, inizierà alle 10 di sabato 9 giugno per trovare conclusione alle 21 del giorno seguente.

In questi due giorni si svolgeranno alcune mostre nei locali messi a disposizione dal comune in Piazza Europa.

Nella tensostruttura costituita da due grandi gazebo davanti al comune avrà luogo la mostra mercato. Vi si potranno incontrare i disegnatori per farsi autografare i fumetti, acquistabili, che hanno realizzato; per citarne alcuni Moreno Chiacchiera, Claudia Favilli, Sudario Brando, Manuel Bracchi, Fernando Proietti, Martina Di Luzio e Filippo Paparelli, nonché le scuole di fumetto Jack Kirby e il Collettivo Mauro Laurent. Vi si potranno anche acquistare, giocattoli e T-Shirt di Mr Toyz, la Brickeria, Friking, Patricia, Verusca, Behy Art.

Nella Sala Consigliare troverà spazio la mostra Tex vs Zagor, con i disegni di Stefano Andreucci e Michele Rubini e in un edificio vicino quella dedicata ai cavalli, immancabili compagni di avventure di protagonisti come Tex e Kit Carson che prende il titolo di No Knight. E mentre le tavole possono ricordarli entrambi, dato che sono realizzate da disegnatori che si ispirano allo stile di Giovanni Luigi Bonelli, uno degli ideatori dei due fumetti, la conferenza tenuta da Claudio Ferracci avrà come fulcro il secondo, la cui locandina per l’evento è stata affidata a Stefano Andreucci e il live drawing a Sudario Brando.

Gli amanti del genere Western, in cui pistoleri e Cowboy la fanno da padroni non possono non sapere che per Kit Carson questo è il centocinquantesimo anno dalla sua morte, dunque ampia parte delle iniziative lo riguarderanno, ma ce ne è per tutti. I bambini potranno assistere allo scontro tra Batman e Joker al Teatro delle Marionette, e al concerto dei RaggiGamma ripercorrendo le note di cartoni animati come Goldrake.

L’evento deve essere visto come la combinazione tra il proponimento di promuovere il turismo a San Lorenzo Nuovo e la rievocazione di un mondo la passione verso il quale, nutrita da parte di alcuni amministratori comunali, e il sindaco Massimo Bambini è uno di loro, ha dato vita. Aggiungendo un’iniziativa dopo l’altra sono riusciti a far si che lo scenario popolato di personaggi eroici che fluiva davanti agli occhi dei bambini di alcuni anni fa ora possa riunire chi ha la stessa passione per le tavole illustrate, o semplicemente ne vuole sapere di più, con artisti esperti il cui tratto facilmente riconoscibile affascina anche i non esperti.

Ingresso libero.

Con la collaborazione dell’Associazione Culturale Lo Spazionauta di Orvieto, il programma prende forma in questo modo:

Sabato 9

Ore 11,30 – Taglio del nastro mostra “TEX vs ZAGOR” con Stefano Andreucci e Michele Rubini. Sala Consiliare del Comune

Ore 12,00 – Firma stampe a tiratura limitata: Stefano Andreucci autografa 50 copie a della sua locandina per i fans. Sala Consiliare del Comune

Ore 15,00 – Apertura mostra mercato, artist alley, area board games. – Tensostruttura in Piazza Europa.

Ore 16,00 – Conferenza: “Tex e Zagor: i segreti di due eroi immortali” con Stefano Andreucci, Michele Rubini e Mauro Laurenti. Coordina Marco Cannavò. Sala Consiliare del Comune

Ore 17,30 – “Kit Carson: La Leggenda”. Claudio Ferracci ci racconta l’eroe di frontiera mentre l’artista Sudario Brando lo disegna in estemporanea. Sala Consiliare del Comune

Ore 20,00 – Chiusura artist alley e area board games

Ore 21,30 – Concerto dei “Raggi Gamma” in piazza

Ore 23,00 – Chiusura mostra mercato e mostre espositive

Domenica 10

Ore – 12,00 Apertura mostra mercato, artist Alley, area board games. Tensostruttura in Piazza Europa

Ore 15.30 – Tavola rotonda “La Linea Verde della Sergio Bonelli Editore”, ne discutono: Manuel Bracchi (Orfani e Dragonero Adventures), Sudario Brando (Dragonero Adventures) e Fernando Proietti (Orfani e Il Confine). Coordina Marco Cannavò. Sala Consiliare del Comune

Ore 16.30 – Presentazioni delle pubblicazioni “I Cavalli del Fumetto – ed. Bimbogiallo” e “Anita – ed. Biblioteca dei Leoni”, con Martina Di Luzio e Claudia Favilli. Sala Consiliare del Comune

Ore 17,30 – Teatro delle marionette “Batman Vs Joker, Il furto del pennarello magico”. Con Mariangela di Luzio e Filippo “Peppo” Paparelli. Sala Consiliare del Comune

Ore 19,00 Chiusura del festival

