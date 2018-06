Paolo Bozzi (Fratelli d’Italia) sul dimensionamento scolastico

NewTuscia – VITERBO – Ogni anno la legge prevede che i comuni si adoperino per proporre alla Provincia ed alla Regione il piano di dimensionamento scolastico.

Il Dimensionamento Scolastico, per quanto riguarda il comune di Viterbo, è lo strumento con il quale si definisce la suddivisione di tutte le scuole (Asili, Elementari e Medie – ora si chiamano in modo diverso.. ma così ci capiamo meglio) in Istituti Comprensivi.

Un Istituto Comprensivo è un organismo che racchiude e gestisce il raggruppamento di questi tre gradi di istruzione scolastica.

Attualmente il dimensionamento ha “sparpargliato” le scuole per fare in modo che i parametri medi fossero rispettati, generando situazioni assurde come due scuole dello stesso “complesso” che fanno capo a due istituti diversi : Vanni e Canevari

Vorrei ristabilire, a mio avviso con molta semplicità, quello che la legge delinea con chiarezza e precisione : Territorialità, Ottimizzazione, Riduzione dei disagi degli studenti, Spending Review.

Cinque anni fa circa, l’amministrazione Michelini ha proposto un nuovo piano di dimensionamento che ho immediatamente contestato nei modi di presentazione e nei contenuti.

L’occasione è stata preziosa per realizzare quello che da Membro dell’allora consiglio di istituto della Canevari era un mio desiderio : raggruppare e consultare tutti i presidenti dei Consigli di Istituto del comune di Viterbo.

Questo desiderio nasceva dalla mia idea che tutte le scuole di Viterbo potessero, seppur mantenendo la loro specificità e indipendenza, essere allineate da un comune denominatore.Ritenevo inoltre, con ragione, che i problemi che mi trovavo a trattare nella mia scuola fossero già stati analizzati e risolti in altre scuole, e viceversa.

La nascita del “Tavolo dei Presidenti degli IC di Viterbo” è stata una bellissima iniziativa che può e deve essere ulteriormente sviluppata.

Con questo tavolo ho chiesto ed ottenuto numerosi incontri in Assessorato anche alla presenza di tutti i Dirigenti Scolastici così da poter ragionare congiuntamente sul miglior dimensionamento scolastico possibile.

Purtroppo queste riunioni, dopo l’avvicendamento di Assessori, sono rimaste sospese su alcuni miei quesiti che ritengo indispensabili e ancora purtroppo senza risposta.

Ritengo infatti che il dimensionamento scolastico abbia bisogno di alcuni punti da concordare, in quanto a seconda dei punti di vista scelti in partenza, il ragionamento prende strade diverse.

E’ pertanto mio desiderio e impegno poter intraprendere un ragionamento serio e concreto sull’argomento partendo da questi punti :

– Definire una scaletta valoriale di priorità nel dimensionamento

– Ottenere una indagine demografica della nostra città

– Valutare l’impatto degli studenti fuori sede

– Valutare gli immobili esistenti ed il loro effettivo utilizzo

Ritengo che definire il dimensionamento sulla base del dimensionamento attuale penso che non sia una buona scelta !

Se dobbiamo metterci le mani (e lo ritengo necessario e urgente) spero di poter essere un valore aggiunto nel processo di cambiamento.

Sia ben inteso. Io ho già un’idea precisa di come fare un nuovo dimensionamento, la trovate su www.paolobozzi.it, e l’ho già inviata al comune diversi anni fa. Ma quello che voglio è stabilire un ragionamento affinchè le mie idee possano essere confermate o rettificate nel migliore dei modi e con la massima condivisione possibile.

Paolo Bozzi

Fratelli d’Italia Viterbo