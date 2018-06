Lions Club di Tarquinia premia i vincitori di “Un poster per la Pace” e sostiene il progetto di “Musicoterapia” dell’I.C. “E. Sacconi”

NewTuscia – TARQUINIA – Anche questo anno , presso l’ IC “Ettore Sacconi” sez. Dasti, si è svolta la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al Concorso Lions International “ Un poster per la Pace”. Principale organizzatore e promotore di tale evento è il Prof. Cesare Aloisi che come socio Club ha particolarmente a cuore i giovani e le loro attitudini artistico-culturali. Insieme al costante impegno e competenza della Prof. Luciana Bui , che ringraziamo per la sua annuale collaborazione ,fa si che ogni anno possa realizzarsi con successo quello che oramai per i ragazzi della scuola è diventato un appuntamento costante , all’insegna della pace e della tolleranza.

Alla presenza della Dirigente Dilva Boem, di alcuni docenti, di numerosi alunni e di alcuni soci Lions, sono state premiate dal Presidente Lions Antonio Sili ,quale prima classificata Marzia Mancinelli della 3° C e come seconda Federica Ligi della 3aL , entrambe con buoni per l’acquisto di libri e alle quali sono stati consegnati anche gli attestati di partecipazione e alcuni gadget offerti dal Club. Agli altri 8 ragazzi segnalati dalla commissione per i loro bellissimi lavori svolti sono stati distribuiti libri e attestati.

Il Presidente del Lions Club di Tarquinia e la Dirigente scolastica si sono complimentati per il lavoro svolto dagli studenti ,che li ha stimolati a tradurre il loro concetto di pace e tolleranza su carta, attraverso bellissimi disegni ,esortandoli poi al rispetto reciproco e sensibilizzandoli contro ogni tipo di violenza .E’ importante mantenere vive tali manifestazioni, che devono essere di sostegno ai giovani e alle loro famiglie nell’iter educativo che la scuola segue, affinchè i ragazzi crescano con sani principi e allontanino da loro ogni di tipo di volontà di sopruso e violenza verso il prossimo.

Con l’occasione, il Lions Club di Tarquinia presenti anche in rappresentanza di tutti i soci, la Prof. ssa R. Ranucci ,la Dott. ssa L. Voccia e il Prof. C. Aloisi, ha anche offerto all’ IC “E. Sacconi”un contributo economico a sostegno del progetto di “Musicoterapia” che la Scuola,attraverso il costante impegno e competenza didattico-educativa della docente Prof. ssa Laura Riccini, porta avanti da anni con grandi sacrifici e con scarse risorse, autofinanziandosi , al fine di sostenere tanti ragazzi affetti da gravi disabilità nel loro percorso di apprendimento scolastico.

Tale progetto fa parte dei molti che in questo anno i soci di Tarquinia hanno promosso e portato a termine, da sempre sensibili verso tutto ciò che riguarda la salute e la formazione dei più giovani.

In conclusione tutti i Soci del Club ringraziano di cuore Antonio Sili , che in questi giorni si appresta a lasciare dopo un anno intenso e proficuo, la Presidenza al socio Avv. Paolo Pirani, al quale vanno tanti in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere in futuro,sicuramente altrettanto ricco di iniziative ,sempre a favore degli altri secondo il motto che contraddistingue i Lions : “We Serve”.