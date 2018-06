“La Via degli Artisti”: sabato 2 Giugno 2018, una giornata perfetta

NewTuscia – VITERBO – Nato quasi per gioco in una conversazione con la bellissima Sandra, gestrice del bar Happiness, ha avuto luogo in via Saffi a Viterbo un evento basato su amore dell’arte e per la propria città. Il patrocinio del Comune di Viterbo e la collaborazione con la Proloco di Viterbo, hanno permesso all’associazione spontanea di Cittadini “Puliamo Viterbo” di dar luogo a questa bella iniziativa autogestita ma, importantissimo…a COSTO ZERO.

Tutti i partecipanti hanno iniziato a chiedere dalle 11, un’ora dopo l’inizio dell’estemporanea, un altro appuntamento. Zoccolo duro della manifestazione sono stati gli studenti dell’Orioli, guidati dai professori: Cinzia Pa ce, Stefania Fieno, Antonio Triventi ed Elena Ioppi. L’attività commerciale “Arte in Bottega” di via della Pila ha portato due gruppi di giovanissimi artisti, la mattina hanno disegnato ed il pomeriggio hanno creato bambole. A queste figure istituzionali si sono aggiunti i maestri Rolando Di Gaetani e Riccardo Sanna, ma anche moltissimi amatori che hanno deliziato se stessi prima che i fortunati visitatori.

I commercianti, dal ristorante l’Archetto all’Antico Caffè di via Saffi, agli estremi opposti della via, hanno reagito entusiasticamente all’iniziativa. Molti dei commercianti hanno tenuto aperto nonostante la giornata festiva. Non è certo possibile deliziare tutti ma questa volta si e’ andati vicinissimo. Per dirla con Jovanotti “che bello è quando c’è tanta gente e ‘l’aarte‘ ci far star insieme”.

Integrazione fra razze, discussioni fra generazioni — il maestro De Gaetani ha piacevolmente interagito con i giovanissimi artisti — passione e curiosità, tutto ha trovato modo di coesistere in armonia.

Grazie a chi ha permesso di usare l’ufficio come deposito per cavaletti e arte, grazie ai bar per il supporto logistico.

Le foto sono di Ugo Poggi.

Grazie infinite ai ragazzi per l’entusiasmo e il talento mostrato. Sabato 2 giugno tutto ha funzionato.

Appuntamento a Ottobre per un’altra uscita e alla prossima Primavera per una nuova edizione.