La famiglia in Italia, mostra fotografica a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Grazie alla diffusione capillare sul territorio dei suoi 500 circoli affiliati, che possono contare su oltre 40.000 soci iscritti, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche organizza sin dal 1995 campagne fotografiche nazionali su tematiche specifiche, con l’intento di realizzare documenti fotografici che interpretino il proprio tempo.

In occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel 1948, la FIAF ha organizzato un nuovo progetto nazionale dedicato alla famiglia, il cui scopo è documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, la famiglia italiana contemporanea alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti, le identità sessuali, le esigenze economiche, il ruolo della donna e la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione.

L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”, ma è ancora così? Le trasformazioni sociali di questi anni hanno messo in discussione sia l’esistenza di un’unica forma naturale di famiglia, che il matrimonio come suo istituto fondativo per eccellenza.

Dalle famiglie allargate fine alle coppie di fatto e le unioni civili, le nuove famiglie si presentano in maniera poliforme: cosa è dunque oggi famiglia?

Partendo da tale interrogativo, la ricognizione fotografica collettiva intende esplorare e rappresentare la famiglia italiana in tutte le sue declinazioni, tracciandone i nuovi confini.

Paola Burla, Vittorio Faggiani, Michele Furci, Carlo Panza, Rosanna Papalini e Debora Valentini hanno aderito, ognuno secondo la propria sensibilità, al progetto FIAF..

I loro lavori saranno in mostra presso la sede del Collettivo 42, in via S. Leonardo 2 a Viterbo.

Inaugurazione sabato 9 giugno 2018 alle 17:30.

La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 20, fino al 30 giugno 2018.

Mostra fotografica a cura di M120.