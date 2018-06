NewTuscia – VITERBO – Continua la striscia negativa dei Rams baseball Viterbo che subiscono in casa dal Collecchio una doppia sconfitta (9-3 e 7-4 al 10° inning) che va ad aggiungersi a quelle delle trasferte a Modena e Imola. Un inter girone durissimo come c’era da aspettarsi visto l’elevato livello tecnico delle corazzate nordiste.

Pressoché senza storia gara 1 in cui gli ospiti hanno avuto la meglio grazie all’ottimo Giovannelli che sul mound ha fatto bene il suo lavoro tenendo a bada le mazze viterbesi i cui attacchi non hanno avuto buona sorte, al contrario di quelli del Collecchio malgrado i vari cambi sul monte dove si sono alternati Fanali, Hernandez, Carletti e Vincenti.

Discorso diverso per gara 2 caratterizzata dal duello tra i lanciatori, Ochoa per il Viterbo ha fatto oltre cento lanci (rilievo De Angelis) e Yepez per il Collecchio. I viterbesi hanno dato prova di temperamento conducendo la gara per 2-1 fino al nono inning quando sono stati raggiunti e poi all’extra inning sorpassati.

< C’è rammarico per questa sconfitta – commenta il manager Alberto Massini – perché avremmo meritato di vincere. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità ma non ci ha assistito la fortuna: sul pari noi siamo riusciti a segnare 2 punti ma loro ben 5. D’altra parte l’inter girone mette a dura prova le squadre>.

A fine settimana trasferta a Sala Baganza. <Neanche questa sarà una passeggiata – conclude Massini -, ma il Sala Baganza non è tra le prime del girone C. Quindi è alla nostra portata e possiamo superare questo periodo nero>.