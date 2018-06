Al via la 4° edizione de “La Città Incantata” a Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Tre giorni ricchi di appuntamenti dislocati tra piazze, vicoli, strade: 72 ore di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni, workshop, attività per bambini a ingresso libero, durante le quali i visitatori potranno partecipare in maniera attiva e interattiva interfacciandosi con i disegnatori ospiti de La Città Incantata. Il Meeting si inaugurerà alle ore 17.00 di venerdì 8 giugno con i saluti di chi promuove e realizza questo appuntamento giunto alla sua quarta edizione: Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission e ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. Tra gli ospiti di quest’anno moltissimi artisti e personalità tra cui Peter Lord, Sergio Staino, eventi serali con il cinema d’animazione e molto altro. Ecco alcune anticipazioni

_____________________________________________________________

GLI APPUNTAMENTI A CIVITA

MASTERCLASS

Venerdì 8 giugno

ore 17.00 | Piazza San Donato

PETER LORD, produttore autore della Aardman Animations Sabato 9 giugno

ore 12.00 | Piazza San Donato

“La matita oltre il buio” con SERGIO STAINO, disegnatore fumettista scrittore

ore 17.00 | Piazza San Donato

“Dedicato a Ilaria Alpi”

Conversazione con Riccardo Corbò, Marco Giolo, Marco Rizzo, Maurizio Torrealta sul libro a fumetti Ilaria Alpi – Il prezzo della verità di Ripoli e Rizzo e sul film d’animazione Somalia ’94 – Il caso Ilaria Alpi di Giolo dalle ore 10.30 alle ore 19.30 | Palazzo Alemanni | “Le differenze (artistiche) si incontrano” GLI APPUNTAMENTI SERALI

AL GRANDE SCHERMO DI PIAZZALE BIONDINI A BAGNOREGIO

Venerdì 8 giugno

ore 21.30 I proiezione “I Primitivi”

ore 23.00 | proiezione dei corti realizzati dagli artisti del Meeting Sabato 9 giugno

ore 21.15 | concerto “Lillo e i vagabondi”

ore 22.45 | proiezione “Shaun, vita da pecora”