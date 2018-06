Aiop, Palozzi (FI): Auguri buon lavoro a Faroni”

NewTuscia – ROMA – “Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni a Jessica Veronica Faroni, riconfermata alla presidenza dell’Aiop Lazio, Associazione Italiana Ospedalità Privata.

Sono convinto che proseguirà l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni, in un settore delicato e complesso come quello della sanità privata. A lei e ai vertici dell’associazione, dunque, rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi.