A Bolzano finisce la corsa della Viterbese nei Play-Off, la coppia Costantino e Candellone affonda i gialloblù

NewTuscia-BOLZANO-Finisce l’avventura della Viterbese-Castrense di Mr.Stefano Sottili, i gialloblù del Patron Piero Camilli esce dai Play-Off sconfitta 2-0 dal Sud Tirol grazie alle reti di Costantino e Candellone nella ripresa.

I gialloblù nella prima parte del primo tempo ha subito la pressione dei padroni di casa, che si sono resi spesso pericolosi in diverse occasioni e con il portiere Iannarilli, grande protagonista ed autore di diverse parate da campione. Al 37° del primo tempo la Viterbese sul risultato di 0-0 ha avuto la grande occasione per sbloccare il risultato colpendo un palo clamoroso e la mancata espulsione di Gyasi. Poi in avvio di ripresa è arrivata la rete di Costantino con un colpo di testa su un calcio d’angolo. Il forcing gialloblù è stato sterile, la Viterbese ha comunque sfiorato però in almeno due-tre occasioni, la rete del pareggio con Mosti e con Vandeputte, poi proprio nel finale di gara è arrivata la rete di Candellone, che ha chiuso definitivamente la partita.

Speriamo che questa bella stagione dei gialloblù, sia soltanto una tappa d’avvicinamento verso la tanto agognata serie B.

Alla fine della partita c’è stato un bel clima di cordialità tra le due tifoserie con cambio di sciarpe e vessilli e grande sportività.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

SUD TIROL: Offredi, Erlic, Sgarbi, Vinetot, Tait, Broh, Berardocco, Fink, Frascatore, Costantino, Gyasi,

A disposizione di Mr.Paolo Zanetti: D’Egidio, Bertoni, Cia, Smith, Zanchi, Baldan, Cess, Boccalari, Oneto, Gatto, Heatley, Flores, Berardi, Candellone

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito, Baldassin, Di Paoloantonio, Cenciarelli, Mosti, Jefferson, Calderini.

A disposizione di Mr. Stefano Sottili: Micheli, Peverelli, Bismark, De Sousa, Mendez, Vandeputte, Zenuni, Sane’, Pini, Pandolfi, Atanasov Benedetti

Arbitro: Signor Vincenzo Valiante di Salerno

Assistenti: Signor Ruben Liveratto Agnotti di Bologna ed Abou Elkhayr Driss di Conegliano Veneto

Quarto Uomo Signor Paride De Angelis di Abbiategrass0

Note: pomeriggio caldo presenti oltre 3000 spettatori presenti con rappresentanza circa 150 tifosi della Viterbese

RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAY-OFF

SUD TIROL-VITERBESE-CASTRENSE 2-0

SAMBENEDETTESE-COSENZA 0-2

CATANIA-FERALPI SALO 2-0′

SIENA-REGGIANA 2-1

SEMIFINALE PLAY-OFF

SIENA-CATANIA

COSENZA-SUD TIROL