Viterbese Castrense, le dichiarazioni pre-partita di mister Sottili

NewTuscia – VITERBO – “Dalla gara di andata è certamente emerso il valore di entrambe le squadre per quelle che sono le loro caratteristiche. E’ stata una partita tirata, combattuta, di grande agonismo e sono convinto che anche domani potremmo assistere a una gara similare. Ovviamente a una analisi fatta solo di numeri è evidente che i due risultati su tre che hanno a disposizione, e per di più in casa loro, li rendano i favoriti, ma non per questo bisogna dare già per scontato che siano in semifinale.