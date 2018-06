Simoncini (FdI): “Il Parco Canile una priorità”

NewTuscia – VITERBO – “Francesco Simoncini, candidato come Consigliere Comunale nelle liste di Fratelli d’Italia, già consigliere dal 1995 al 2013, nei giorni scorsi ha incontrato Giovanni Arena, candidato Sindaco del Centrodestra, per discutere e puntualizzare alcune problematiche riguardarti la tutela e il benessere degli animali (Simoncini è già stato delegato nella passata giunta Marini come Consigliere Comunale con delega al benessere degli animali).

Per prima cosa la realizzazione del parco canile da lui fortemente voluto anche negli anni passati (ricordiamo l’acquisto del terreno di proprietà dell’ENPA sul quale insiste l’attuale canile), un parco canile moderno e all’avanguardia che possa diventare anche un punto di educazione e aggregazione per scuole e famiglie.

Un altro punto importante su cui Simoncini ha insistito è la realizzazione di alcune aree sicure di sgambamento all’interno della città affinché anche chi non gode di un piccolo giardino per far correre il proprio animale, possa recarsi in questi luoghi per farlo divertire.

E ancora, si è parlato di prevenzione e lotta al randagismo attraverso programmi di sterilizzazione e microchippatura gratuiti o in convenzione con l’Ordine dei Veterinari e corsi di educazione agli alunni di scuole elementari e medie. Questo perché, ha spiegato Francesco Simoncini, “I bambini saranno gli uomini di domani, ed è importante proprio per questo educare i nostri figli fin da piccoli a non abbandonare gli animali.”

Tutti questi progetti erano già stati avviati con ottimi risultati da Simoncini nella sua precedente esperienza insieme ad associazioni animaliste e volontari, e che la giunta Michelini ha lasciato cadere nel dimenticatoio.

Francesco Simoncini – candidato al Consiglio comunale

Fratelli d’Italia – Viterbo