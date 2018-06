Scuola Santa Lucia Filippini di Tarquinia, una tradizione che ancora stupisce

NewTuscia – TARQUINIA – Si è svolto giovedì 31 maggio il saggio di fine anno degli alunni della Scuola Santa Lucia Filippini di Tarquinia, presso il Palazzetto dello Sport si sono riuniti genitori, nonni, parenti e amici per ammirare il lavoro e il talento degli allievi. E’ vero che tutti i bambini sono carini nei saggi, ma quest’anno il pubblico è rimasto a bocca aperta davanti ai balletti, i percorsi ginnici e la sfilata ordinata e spettacolare dei piccoli della Materna e dei ragazzi delle Primarie.

Il successo è stato tale che la Superiora Suor Italia Marino ha ricevuto una ovazione, la totalità dei genitori ha lodato Suor Italia come maestra, come organizzatrice ed anima viva dell’istituto che fin dai primi anni del 1700 porta nel mondo il nome della Tuscia, infatti fu fondato a Montefiascone dal Cardinale Barbarigo insieme a Rosa Venerini poi con l’arrivo di Lucia Filippini, tarquiniese DOC, si diffuse in Italia ed all’estero come eccellenza nell’educazione femminile. Ancora oggi l’Istituto opera come scuola paritaria in moltissime città e nazioni, continuando la tradizione delle Maestre Pie Filippini: ordine al quale appartiene la stessa Suor Italia, la Superiora tanto stimata da tutti i tarquiniesi e amata dai suoi alunni. A Lei rivolgiamo l’augurio sincero che l’onore e l’onere di guidare tale istituzione storica, che ancora stupisce, continui ad educare i giovanissimi tarquiniesi per molti anni ancora.

Il finale poi è stato commuovente, con tutti i bambini e le bambine dell’istituto che hanno intonato la canzone “Il fiore di Tarquinia” dedicato a Santa Lucia Filippini e che offre una sana riflessione sui tempi moderni, Vi invitiamo a visitare il sito istituzionale della scuola www.santaluciafilippinatarquinia.it dove potrete apprezzarne il testo.