Madre Natura secondo Domenico Asmone, in mostra a Palazzo del Bargello a Gubbio

NewTuscia – GUBBIO – Domenico Asmone torna a Gubbio, questa volta con una personale curata da Maurizio Tuci a Palazzo del Bargello, mostra voluta a promossa dall’Associazione Culturale La Medusa con il patrocinio del Comune di Gubbio, della Società Balestrieri città di Gubbio e dell’Associazione Brigata del Leoncino Pistoia. La mostra dal titolo “Madre Natura” sarà aperta domenica 3 giugno alle ore 11.00 presso la Galleria d’Arte contemporanea di Palazzo del Bargello. Domenico Asmone, nato a Bologna nel 1963, vive a Pistoia dal 1969. Artista autodidatta, inizia a partecipare ai concorsi in estemporanea sul finire degli anni ’90, riscuotendo subito successo e riconoscimenti. Si crea, in quel periodo, un gruppo di amici pittori, da Siliano Simoncini individuati più tardi col nome di “Indipendenti” , con a capo l’artista Giorgio Giacomelli, che saranno stimolo e guida per il proseguo della attività artistica di Asmone. Gallerie di riferimento: Orler, Affordable Art Point (Marcon – Venezia), Satura Art Gallery (Genova), Galleria ONART (Firenze), Galleria 2432 (Venezia), Galleria Vittoria (Roma), Galleria del Leoncino (Pistoia). Le sue ultime opere sono pubblicate nel volume Cromatici, accordi e dissonanze, Casa Editrice Gli Ori. E’ fra gli artisti invitati al progetto “Arte in cucina – gli artisti incontrano gli chef” con la pubblicazione del relativo volume edito da Giorgio Mondadori (2017) ed è stato scelto dal critico d’arte Giammarco Puntelli per l’inserimento nella pubblicazione “Profili d’artista” edito da ArteInworld (2017). Negli ultimi dieci anni unisce all’attività pittorica quella di operatore culturale. Dal 2005 fonda insieme ad altri amici pittori l’associazione culturale “Casa del pittore, dello scultore e del poeta” di Montecatini Terme (PT), per la quale collabora fino al 2006.

Dal 2007 al 2009 è vice presidente dell’Associazione Culturale “La Pergola Arte” di Firenze (della quale è stato socio fondatore). Dal 2010 è Presidente della Associazione Culturale Brigata del Leoncino di Pistoia. Domenico Asmone torna a Gubbio, in Umbria stavolta nelle storiche e pregevoli mura trecentesche di Palazzo del Bargello, con la sua Galleria d’arte contemporanea allocata nei piani seminterrati che affacciano alla nobile via dei Consoli. Asmone rappresenta in ambito contemporaneo una straordinaria visione d’insieme della poetica paesaggistica e naturalistica, vivida tradizione del nostro passato, portata all’estrema sintesi figurativa, fino alla trasfigurazione stessa della verosimiglianza e della mimesi di ciò che ci circonda. L’opera di Asmone è un flusso muto, ovattato che senza punti di riferimento, scenari o contorni, ci confonde, ci stordisce in un vortice di pennellate sensuali, morbide e carnose così vive nella loro magnifica pienezza cromatica e materica, che ci rendono schivi spettatori, muti inconsapevoli di ciò che ci accade – sottolinea Elisa Polidori presidente dell’Associazione Culturale La Medusa – e quello che accade, nel vedere le opere di Asmone è puro rapimento. Ogni opera è legata all’altra da un flusso continuo e perenne di materia abbondante e straripante, ma ogni opera è un unicum cromatico totalizzante. Interessante è pensare a quale dialogo intercorrerà tra le sobrie pareti in pietra di Palazzo del Bargello e questo vortice mistico di materia e colore, che dalla natura ruba la pienezza dell’esperienza visiva, mentre dalla sintetizzazione estrema, tipica della modernità che viviamo, dove si destrutturalizza e si toglie e toglie fino alla scheletro delle cose, ricava un’ esperienza emozionale incredibilmente coinvolgente. Per informazioniinfo@museogubbio.it – 0759220904