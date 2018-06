Filippo Rossi: “Piazza Unità d’italia diventerà la piazza dei giochi antichi”

NewTuscia – VITERBO – Oggi insieme al candidato di Viva Viterbo Giancarlo Bartocci, da tutti conosciuto in città per la sua decennale attività di animazione al servizio dei più piccoli, e a tutti gli altri di Viva Viterbo e Area Civica ci siamo riuniti per una festa con giochi e zucchero filato aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie per trasformare per un giorno Piazza Unità d’Italia in un luogo unico, meraviglioso e completamente dedicato ai piccoli cittadini.

Pensare la città significa vedere lo spazio nella sua complessità. Una città a misura d’uomo è un luogo in cui ogni cittadino riesca a trovarsi pienamente a proprio agio. Non solo qualità dei servizi e viabilità, ma anche spazi verdi, di aggregazione e usufruibili sono fondamentali. Viterbo è una città medievale e come tale è stata pensata per essere vissuta anche all’aperto, pensiamo all’importanza della ‘piazza’, il luogo dove si svolgeva la vita quotidiana. Oggi questa prospettiva si è andata sempre di più perdendo e a farne le spese sono purtroppo i piccoli cittadini. I bambini troppo spesso vengono completamente ignorati nelle loro esigenze, semplici ma essenziali. Il dovere di un buon amministratore è quello di pensare a una città non tanto a misura d’uomo, quanto a misura di bambino, un luogo dove l’integrazione tra gli spazi dell’economia, della politica, della vita sociale e anche del gioco siano organizzati in un perfetto equilibrio.

Viterbo purtroppo non ha in nessun quartiere un posto dedicato ai bambini, un parco un giardino, una piazza, non c’è nessuno spazio attrezzato con giochi e altro dove i nostri figli possano incontrarsi, giocare, in una parola: vivere.

Anche questo è un fallimento. Tutte le amministrazioni che si sono succedute non hanno saputo immaginare uno scenario di vitalità, ovvero regalare ai nostri cittadini più piccoli e alle loro famiglie un posto per giocare all’aria aperta, magari uno per ogni quartiere. I pochi spazi verdi in città sono tenuti in maniera indecente: erba alta, giochi rotti, sporcizia, nessun controllo e dunque nessuna sicurezza contro la presenza di eventuali malintenzionati, al punto che accompagnarci i nostri figli può essere un pericolo più che un divertimento. Questa è la città ideale che immagino e che sono determinato a realizzare. Una volta Sindaco aprirò un parco giochi al mese in ogni quartiere fino all’ultimo, magari solo sistemando e attrezzando i giardini esistenti per rendere la nostra città più vivibile e più bella a misura di bambino. Il punto di partenza sarà Piazza Unità d’Italia che diventerà una piazza con parco giochi controllato dedicata ai bambini e alle famiglie. Riprendiamoci tutti insieme la nostra città e facciamola rinascere con le cose concrete non con le chiacchiere.

Filippo Rossi

Candidato Sindaco di Viterbo