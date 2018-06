Un arresto per spaccio della droga del suicidio

NewTuscia – RONCIGLIONE – La notte appena trascorsa ha visto nuovamente impegnate le pattuglie del nucleo operativo della compagnia di Ronciglione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare nuovamente del famigerato shaboo, la cosiddetta droga kamikaze o del suicidio, tanto è devastante il suo effetto.

I carabinieri impegnati in un servizio perlustrativo per tutelare il normale svolgimento delle attività della locale comunità ronciglionese, hanno notato durante la serata, una cittadina italiana di 35 anni, di origini romane, che alla vista dei militari assumeva atteggiamenti sospetti, così i carabinieri, dopo averla pedinata per un tragitto, l’hanno sottoposta ad una perquisizione personale e veicolare, trovandola in possesso di 13 involucri in cellophane contenenti complessivamente 8 ed una bustina di nylon contenente altri 4 grammi per un totale di 12 grammi di shaboo, la pericolosissima droga chimica composta in gran parte di metanfetamina.

I mmediatamente veniva quindi dichiarata in arresto e ristretta presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Ronciglione.