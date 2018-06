Tortoriello (Unindustria): “Bene la nascita del Governo, ora rilanciare la competitività del Paese”

NewTuscia – ROMA – “E’ certamente una buona notizia la nascita del Governo Conte al quale auguriamo un proficuo lavoro. I segnali positivi, quali il calo dello spread e il favorevole andamento della borsa, ne sono una chiara manifestazione – dichiara il Presidente Filippo Tortoriello a margine del Comitato di Presidenza di Unindustria – Il senso di responsabilità dimostrato dai leader dei due principali partiti che sostengono il Governo, è sicuramente un messaggio positivo per i cittadini e per le imprese.

Unindustria valuterà l’operato del Governo, passo dopo passo, in maniera laica senza pregiudizi di alcun genere, e ci teniamo a chiarire fin da ora che su alcune priorità saremo particolarmente attenti: una politica economica che abbia come obiettivo fondamentale la riduzione del debito pubblico, un legame con l’Europa che non deve essere messo in discussione, il potenziamento delle infrastrutture materiali ed immateriali, il mantenimento e il miglioramento di riforme quali il Jobs Act e Industria 4.0, che hanno dato dei risultati positivi ed inoltre una continuità alle azioni messe in campo per la soluzione delle crisi aziendali e delle problematiche connesse allo sviluppo dei territori. E’ su questi punti fondamentali che si gioca la crescita e la competitività non soltanto del nostro territorio, ma di tutto il Paese. Confidiamo fortemente che anche il nuovo Esecutivo lavorerà affinché queste priorità siano punto di riferimento per l’azione di Governo”.