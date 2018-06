Ischia di Castro: domenica 3 giugno le celebrazioni per il Corpus Domini

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Domenica 3 giugno 2018 anche Ischia di Castro celebrerà il Corpus Domini, con le tradizionali processione ed infiorata.

Delle tre zone nelle quali la cittadina di Ischia viene idealmente suddivisa, ogni anno ne viene scelta una che si ospiterà gli addobbi floreali: un compito che questa volta spetterà al centro storico.

La processione partirà alle ore 18.30 dal Duomo Sant’Ermete ed attraverserà il centro storico di Ischia, passando da Via Annibal Caro, Via del Fiore, Via di Cellere, Via Palestro, Via Umberto I, Piazza Immacolata, per poi tornare al Duomo.

Ogni anno la popolazione di Ischia di Castro partecipa numerosa alla celebrazione del Corpus Domini, in quanto occasione religiosa molto sentita dai cittadini. Sarà presente il sindaco Salvatore Serra.