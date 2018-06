Fortini (FdI): “Viterbo diventi meta turistica per eccellenza”

NewTuscia – VITERBO – “Negli anni in cui ho avuto il privilegio di svolgere l’attività professionale nel comune di Viterbo e di prestare il mio impegno all’attività dell’associazione per il rilancio del centro storico “Centro di gravità”, della quale sono Presidente da due anni, ho evidenziato le potenzialità economiche enormi che ha Viterbo, in particolar modo quale meta turistica.



Viterbo è una città bellissima con un centro storico medievale pressoché intatto, con palazzi di rilevanza storica, sia nel centro che nelle frazioni, ma è anche un possibile polo termale che nei dintorni ha una serie di zone verdi adatte alla vita all’aperto e, soprattutto, una città che dista solo un’ora di macchina da quattro milioni di potenziali turisti, parlando solo di Roma e provincia, una città vicina all’aeroporto internazionale di Fiumicino e al porto per navi da crociera di Civitavecchia.

Tutto questo rende la nostra città unica.

La mia esperienza di romano mi può far dire tranquillamente che Viterbo è misconosciuta al di fuori dei suoi confini ma altresì bellissima sorpresa per tutti quei turisti che la visitano.

Per ottenere i risultati auspicati da tutti occorre soprattutto un’organizzazione efficiente ed una operazione di marketing che diffonda e amplifichi l’immagine di Viterbo.

Inoltre è necessario rendere la città più accogliente.

Una città sporca, con l’immondizia in ogni angolo, con le strade e i marciapiedi dissestati, priva di parcheggi e sempre meno sicura rispetto al passato è una città che non invoglia i visitatori a tornare e tanto meno ad eleggerla come residenza definitiva.

Tutti i provvedimenti che dovranno essere presi dalla futura amministrazione saranno indirizzati allo scopo di ottenere il risultato di una città ricca, con un’altissima qualità della vita, in modo tale che, alla fine di un percorso di cinque/dieci anni, in tutto il mondo si possa dire che

VITERBO IS TRENDY.”

Fabrizio Fortini – candidato al Consiglio comunale

Fratelli d’Italia – Viterbo