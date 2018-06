Finali Coppa Italia Femminile, a Calvisano Tusciarugby c’è

NewTuscia – VITERBO -Partenza prevista per le prime ore della mattina per le ragazze del Tusciarugby direzione Calvisano (Br) dove nel pomeriggio scenderanno in campo per disputare le fasi finali della Coppa Italia seniores. Si tratta della prima volta nella sua giovane storia che la Tusciarugby partecipa ad un evento di portata nazionale e questo non fa che testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla società, non solo per quanto riguada la femminile. NewTuscia – VITERBO -Partenza prevista per le prime ore della mattina per le ragazze del Tusciarugby direzione Calvisano (Br) dove nel pomeriggio scenderanno in campo per disputare le fasi finali della Coppa Italia seniores. Si tratta della prima volta nella sua giovane storia che la Tusciarugby partecipa ad un evento di portata nazionale e questo non fa che testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla società, non solo per quanto riguada la femminile.

Le ragazze di Fabrizio D’Ottavio si confronteranno con il meglio del rugby italiano dovendo affrontare squadre

blasonate quali Piacenza, Villorba, Capitolina, Badia e via andare.

Un confronto sicuramente non facile per capitan Ilenia Zara e compagne quest’anno al loro esordio in Coppa Italia. Le ragazze biancorosse ci hanno abituato a non dare mai per scontato nessun risultato, neppure contro squadre sulla carta nettamente più forti.

“Sulla carta -fa eco il presidente Marco D’Ottavio anche lui della trasferta. Ogni partita di rugby si gioca fino al fischio finale e sono certo che a Calvisano potremo toglierci anche qualche bella soddisfazione”.

Queste le ragazze convocate per la finale: Jessica Pollini, Anna Rita Lauro, Ilenia Zara (cap.), Chiara Bonsignori, Marzia Cappelloni, Giulia Cannone, Giorgia Scarcella, Elisa Scocchera, Francesca Baiocco, Diana Giacobbi, Gaia Proietti Colonna, Angelica Cerasi, Melissa Alessandroni, Eleonora Brandoni, Giulia Patusso, Claudia Casagrande. All. Fabrizio D’Ottavio. Dirigente accompagnatore: Marco D’Ottavio