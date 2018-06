Domenico Merlani presidente Ance Lazio: i complimenti del sen. Francesco Battistoni

NewTuscia – VITERBO – L’elezione di Domenico Merlani al vertice regionale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) è una ottima notizia, specie in un momento delicato della vita del Paese in cui è sempre più necessario che personalità dalle spiccate doti umane e professionali assumano, seppur con impegno e sacrificio, quella straordinaria e strategica funzione di raccordo tra il mondo imprend itoriale e le istituzioni.

Sono certo Merlani, imprenditore affermato e che ha già ricoperto con lustro ruoli primari nel mondo delle associazioni di categoria, saprà svolgere questa nuova avventura con la competenza,il coraggio, l’energia e la passione che lo contraddistinguono, ben sapendo, come ha già avuto modo di dichiarare, che le sfide per il mondo dell’edilizia sono tante e complesse, ed aggiungo, riguardano uno dei settori tradizionalmente più trainanti dell’economia italiana.

Infatti, le difficoltà del settore edilizio rappresentano da sempre una spia di allarme per l’andamento della nostra economia e dell’occupazione e, da parte mia, sarò lieto di lavorare alacremente con il nuovo Presidente regionale di ANCE per dare voce e forza, anche all’interno dell’Istituzione parlamentare, alle istanze che proverranno da questo mondo, impegnandomi concretamente per politiche di sostegno dell’edilizia pubblica e privata, per un fisco che sulla ‘casa’ sia sempre più amico, per una sburocratizzazione nel settore degli appalti e dei lavori pubblici e per l’abbattimento del costo del lavoro.

Non è quindi solo un augurio di buon lavoro quello che voglio inviare all’amico Domenico, ma anche e soprattutto un messaggio di sostegno e vicinanza per un impegno sinergico, con una realtà ed una personalità il cui impegno rappresenta una garanzia per nostra comunità e per le sfide che verranno.

Buon lavoro!

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni (FI)