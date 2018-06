Corteo Storico Santa Rosa: iscrizioni “Riserve figuranti”

NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno, nella prima settimana di giugno inizieranno le prove per l’assegnazione dei costumi del Corteo Storico 2018.

L’imponente organizzazione che opera alle spalle di questa manifestazione si compone di numerosi volontari che si occupano della manifattura degli accessori, degli abiti e della realizzazione delle acconciature per riprodurre fedelmente ogni particolare.

Estremamente precisa la ricerca dei tessuti adatti e la realizzazione delle armi, delle corazze e delle armature preparate con gli antichi metodi di produzione. Il corteo è attualmente composto da circa 300 figuranti, che indossano costumi da podestà, capitano del popolo, governatore, notaio, comandante delle milizie, svizzeri, cavalieri di malta ecc…e da 130 tra bambine e bambini chiamati “Boccioli di S. Rosa”, che rievocano i legami tra i piccoli viterbesi di oggi e la loro Santa coetanea di ieri.

Per tutti coloro che volessero iscriversi come “riserva figurante” possono recarsi, in Via Santa Rosa (guardando il Santuario portone lato sinistro), durante i giorni e orari delle misurazioni: da lunedì 04 a venerdì 08 giugno dalle ore 17:00 alle 20:00 e sabato 09 giugno dalle ore 09.00 alle 13.00,per effettuare la registrazione.