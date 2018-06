Chia. La domenica dei ragazzi, film d’animazione a cura di Cristiana Casciani

NewTuscia – CHIA – Charlie Brown, un bambino simpatico ma ridicolmente poco fortunato che vive in una minuscola cittadina americana sulla Costa Ovest, si sente un perdente perché nessuna cosa che fa gli riesce bene. Quando la ragazzina dai capelli rossi si trasferisce nel vicinato e diventa la nuova arrivata a scuola, Charlie sviluppa una cotta per lei, ma non ha il coraggio di parlarle. Lucy consiglia a Charlie di essere più confidente in se stesso per diventare un “vincente”. Charlie Brown decide così di intraprendere una serie di nuove attività, nella speranza di farsi notare dalla ragazzina dai capelli rossi.

Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts

Domenica 3 giugno, ore 17:00

Spazio Corsaro

Via Ripetta 20, Chia (VT)