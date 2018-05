Zanzara tigre, come riconoscerla e prevenirne la diffusione

di Serena Biancherini

NewTuscia – Si torna a parlare di zanzare tigri; da qualche giorno a Roma è stata approvata la decisione di investire in una disinfestazione bio, ossia operata grazie ad animali che si nutrono di queste forme di insetti: via libera dunque a rondini e rondoni. Ma cosa sono le zanzare tigri e come si diffondono?

La zanzara tigre

Aedes albopictus, il cui nome comune è zanzara tigre, è un insetto originario dell’Asia da cui è stato importato anche in Europa e in America probabilmente tramite scambi commerciali di pneumatici dove avrebbe potuto proliferare, ha un aspetto facilmente riconoscibile. Dalle dimensioni comprese tra 5 e 10 millimetri (le femmine sono più grandi rispetto ai maschi) il corpo nero è attraversato da bande bianche trasversali sulle zampe e sull’addome, colorazione ripresa anche dalla striscia che attraversa la testa e la parte dorsale.

Questo tipo di zanzara è maggiormente presente nelle zone urbane proprio per le caratteristiche dei luoghi in cui depone le uova, ossia in piccoli ristagni d’acqua, sottovasi, vasche e fontane, ma anche grondaie a e annaffiatoi.

La puntura comunque è ad opera delle femmine della specie per nutrire le uova con il sangue che verranno depositate e ricoperte di piccole quantità d’acqua, completando la crescita una volta schiuse in circa una settimana. Il raggio d’azione dell’insetto è di circa 200 metri, quindi i punti in cui si osservano queste zanzare corrisponde a quello in cui nidificano.

Bisogna guardarsi dalle sue punture nelle ore più fresche della giornata, dunque nel corso della mattina, perché le sue punture possono causare anche in soggetti non allergici, gonfiori e irritazioni dolorosi o emorragici.

Prevenzione della diffusione

Queste zanzare sono attive da marzo a novembre, ma raggiungono il picco di massima densità nelle stagioni più calde, tra agosto e settembre. Ci sono comunque misure che aiutano a ridurne la diffusione.

Un vantaggio consiste nello svuotare contenitori lasciati fuori evitando di raccogliere l’acqua piovana; andrebbero svuotati periodicamente (non meno di una volta a settimana) anche sottovasi e ciotole di animali domestici. Anche i pesci hanno occasione di svolgere un ruolo efficiente: nelle fontane ornamentali i pesciolini rossi per esempio combattono ostacolano la nascita delle zanzare essendo larvivori. Infine bisognerebbe potare le siepi, dato che questi insetti vi si riposano e tenere pulite le caditoie interne ai tombini per la raccolta delle acque piovane nei giardini e nei cortili.