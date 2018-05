Cani e adozioni: chi dà l’anima e chi rema contro

NewTuscia – VITERBO – Portare a termine una adozione responsabile a favore di un cagnolino, che sia esso trovatello di strada o prelevato dai canili lager è di per se una missione difficoltosissima. Fortunatamente ci sono molti animalisti che donano la propria anima affinchè il cagnolino possa passare dalla strada ad un comodo divano, tantissimi meravigliosi angeli che giornalmente accudiscono e soccorrono animali in difficoltà, talvolta intaccando pericolosamente risicate pensioni o piccoli stipendi, ma tutto rigorosamente a proprie spese.

Questa la favola, ora vorrei occuparmi con triste rammarico dell’incubo; da qualche tempo, in antitesi con gli angeli dell’adozione, stanno arrivando a pioggia multe stratosferiche emesse dalla competente ASL, addirittura con notifica direttamente al domicilio da parte di personale dell’Azienda stessa e con tanto di compilazione di verbale chilometrico, per le più svariate motivazioni che vanno dalla mancata variazione del passaggio di possesso del cane, alla dimenticanza dell’installazione del microchip, alla rinuncia (sacrosanta) alla sterilizzazione etc etc, tutti motivi indiscussamente importanti e spesso dovuti più che al dolo, alla sola mera dimenticanza. Ora, fatta salva la sterilizzazione che io, obiettore assoluto di coscienza, ritengo di esclusivo diritto e tassativamente dettata da libera scelta dell’adottante, credo che “segnalare” repentinamente ed a titolo del tutto gratuito, a chi ha adottato un cagnolino compiendo un atto da medaglia, strappandolo ad un canile lager (e ha semplicemente dimenticato distrattamente di adempiere alle Leggi vigenti) il mancato rispetto delle regole, sia estremamente utile e sacrosanto, al contrario, inviare multe da capogiro a pioggia ad anziani, di già per loro conto sull’orlo della povertà, o proprietari con scarsa memoria è ben altra cosa. Questo comportamento a dir poco disastroso e dissacratorio, distrugge di fatto il lavoro certosino effettuato gratuitamente e con encomiabile dedizione da centinaia di persone che si vedono molto spesso scappare di mano la già difficoltosa adozione, per colpa delle paure generate da un sistema burocratico spietato quanto inappropriato. Negli ultimi tempi ho avuto occasione di recuperare molti animali vittime doppiamente delle multe sconsiderate, in quanto questo sistema del terrore, induce, una volta vistasi recapitare la pesante multa, le persone prive di scrupoli e con una abbondante dose di crudeltà, ad estirpare il microchip al cane con le pinze per poi disfarsene nei più variegati modi e dichiararlo successivamente morto per evitare di pagare il balzello. Posso testimoniare quanto sopra descritto sulla mia persona, dal Gennaio 2018 ho salvato e fatto adottare da famiglie impeccabili ed in possesso di ogni più sparuto requisito, oltre un centinaio di piccole anime disperse, ma, oggi, la mia scrivania non è invasa da attestati di benemerenza per quanto svolto dal mio gruppo e da me stesso, ma al contrario ricolma di intimidazioni, multe e minacce, non certo tra le righe, di denunce penali e amministrative di ogni sorta da parte della zelante ASL, che, se utilizzasse tali energie sanzionatorie per scopi più utili socialmente e agisse con la stessa solerzia e velocità nel recuperare cani feriti o abbandonati in strada, al pari della speditezza con la quale individua i “pericolosi terroristi dell’adozione”, oggi la nostra città sarebbe sicuramente priva di randagi o animali feriti agonizzanti.

Tutto ciò va a braccetto con alcune associazioni di Guardie Zoofile, che solo per il fatto di aver “violato pesantemente la legge” non avendo con se il certificato di vaccinazione del cane mentre lo si porta a spasso per le vie del centro, applicano tassativamente multe superiori a cento euro e addirittura scortano a mo’ di galeotto ergastolano, inermi vecchine terrorizzate sino a casa per visionarlo.

Detto ciò, esorto ancor di più i veri volontari animalisti a continuare in modo perentorio ad incrementare le adozioni, sempre e comunque solo tutelando l’unico oggetto delle nostre attenzioni, ossia il totale benessere dell’animale a 360 gradi, cercando di evitare il più possibile o aggirare le pesanti quanto inutili barriere anti-adozione costruite da chi talvolta sembra vedere più la cassa che il vantaggio.

Leonardo De Angeli