“Boxe e sport”, la boxe secondo Giovanni De Carolis

NewTuscia – NEPI – Facciamo una incursione nel pugilato per presentare volentieri una iniziativa di Giovanni De Carolis, uno dei pochissimi talenti che la boxe italiana può attualmente vantare.

L’ex campione mondiale dei supermedi ha stabilito ormai da tempo la sua sede operativa a Monterosi dove ha creato dal nulla la palestra Next. A gennaio nella vicina Nepi ha sostenuto un brillante incontro nel corso di una riunione che ha fatto registrare il tutto esaurito. Poi è andato in tournée in Oceania.

Ora De Carolis ci riprova ma con una iniziativa in parte diversa: il prossimo otto giugno, sempre al palazzetto dello sport di Nepi, prima sarà il protagonista e animatore di uno stage di pugilato, poi accompagnerà all’esordio due promettenti pugili del team Roma XI – il superleggero Mauro Loli e il welter William Sestili –, e infine presenterà di nuovo al pubblico locale il brillante 22enne Luca Angeletti, un superpiuma romano che già ha avuto modo di far vedere ottime qualità nei due incontri fin qui disputati da professionista.

L’inizio dello stage è fissato alle ore 16. I match dalle 19.30 in poi. I biglietti sono disponibili alla palestra Next, a Monterosi (situata dentro l’area di servizio, proprio dove la Cassia diventa a quattro corsie); ci si può rivolgere a Rita, dalle 15 alle 22. Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 0761571284.

La riunione è organizzata in collaborazione con il Team Boxe Roma 11 e la ditta Valdama di Civita Castellana.