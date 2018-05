All’ I.C. “Andrea Scriattoli” di Vetralla l’Iliade incontra la musica pop

NewTuscia – VETRALLA – Interessante iniziativa delle docenti Maria Adamo e Giulia Mileto con le classi 1^B e 1^D della Scuola Secondaria di 1° grado di Cura di Vetralla.

Martedì 5 giugno presso l’ Aula Polifunzionale dell’ I.C. “Andrea Scriattoli” di Vetralla, sede di Cura, le classi della 1^B (ore 11.30) e della 1^D (ore 9.30) della Scuola Secondaria di 1° grado metteranno in scena una loro libera rappresentazione dell’ Iliade. Gli alunni, guidati con attenzione e passione dalle docenti Maria Adamo e Giulia Mileto, hanno creato cartelloni scenici, costumi, armi, che, in una particolare contaminazione musicale che va da Modugno a Celentano, da Branduardi a De Andrè, dalla P.F.M. a Vangelis e Morricone fa rivivere, attualizzandoli, personaggi epici come Achille, Ettore, Agamennone, Priamo, Elena, Atena, Afrodite, Era, ecc…

L’ effetto è spiazzante ma stimolante e creativo e da subito ha catturato l’ attenzione dei discenti che hanno visto, così, dare vita, corpo, a qualcosa che avevano studiato ma che percepivano in modo “astratto”, teorico. Insomma l’ idea che viene materializzata, resa tangibile. Ancora una volta, con iniziative come questa, la Scuola si dimostra terreno fertile per aiutare, sensibilizzare i nostri ragazzi a crescere, a maturare e portarli verso una condizione che esca da un semplice approccio percettivo-emotivo per avviarli, invece, in una dimensione fruitivo-critica, condizione determinante per attuare quella rielaborazione personale che ci porta ad essere più coscienti, più consapevoli nel saper vedere e, soprattutto, capire le cose.

Alfonso Talotta